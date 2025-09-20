Veliki udarac za McLaren: Piastri razbio bolid, pogledajte tko starta iz prvog reda
Oscar Piastri ima 324 boda, 31 više od drugoplasiranog Norrisa. Već trećeplasirani Verstappen zaostaje za Australcem velika 94 boda.
Četverostruki svjetski prvak u Formuli 1 Nizozemac Max Verstappen (Red Bull) osvojio je u subotnjim kvalifikacijama najbolju startnu poziciju za nedjeljnu Veliku nagradu Azerbajdžana, dok je vodeći u ukupnom redoslijedu Australac Oscar Piastri (McLaren) završio nastup u ogradi pa će krenuti tek s osmog startnog mjesta.
Kiša koja je padala tijekom kvalifikacija umnogome je doprinijela neočekivanom raspletu borbe za startne pozicije, u kojem se Verstappenu u prvom redu pridružio Španjolac Carlos Sainz Jr. (Williams), dok će iz drugog reda krenuti Australac Liam Lawson (Racing Bulls) i Talijan Kimi Antonelli (Mercedes).
Britanac Lando Norris (McLaren) nije iskoristio kiks momčadskog kolege te je ostvario tek šesti rezultat u posljednjem, trećem kvalifikacijskom ciklusu.
Od 2026. Formulu 1 ekskluzivno možete gledati na RTL televiziji
Piastri nije bio jedini koji je završio u ogradi. Prije njega je istu sudbinu doživio Charles Leclerc (Ferrari) koji je u protekle četiri godine uvijek bio na najboljoj startnoj poziciji u utrci za Veliku nagradu Azerbajdžana. To je bila konačna potvrda lošeg subotnjeg nastupa Ferrarija, jer je Lewis Hamilton u drugom ciklusu imao tek 12. vrijeme pa se nije probio među deset najboljih.
Nedjeljna Velika nagrada Azerbajdžana je 17. utrka iz ovogodišnjeg kalendara Svjetskog prvenstva formule 1 na kojoj McLaren, sedam natjecanja prije kraja sezone, može potvrditi obranu naslova među konstruktorima.
U redoslijedu vozača Oscar Piastri ima 324 boda, 31 više od drugoplasiranog Norrisa. Već trećeplasirani Verstappen zaostaje za Australcem velika 94 boda.
POGLEDAJTE VIDEO: Formula 1 od sljedeće godine na RTL-u! Ekspert Blažičko: 'Ljudi su opsjednuti ovim sportom'