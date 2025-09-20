Veliki udarac za McLaren: Piastri razbio bolid, pogledajte tko starta iz prvog reda

Četverostruki svjetski prvak u Formuli 1 Nizozemac Max Verstappen (Red Bull) osvojio je u subotnjim kvalifikacijama najbolju startnu poziciju za nedjeljnu Veliku nagradu Azerbajdžana, dok je vodeći u ukupnom redoslijedu Australac Oscar Piastri (McLaren) završio nastup u ogradi pa će krenuti tek s osmog startnog mjesta.

Kiša koja je padala tijekom kvalifikacija umnogome je doprinijela neočekivanom raspletu borbe za startne pozicije, u kojem se Verstappenu u prvom redu pridružio Španjolac Carlos Sainz Jr. (Williams), dok će iz drugog reda krenuti Australac Liam Lawson (Racing Bulls) i Talijan Kimi Antonelli (Mercedes).

Britanac Lando Norris (McLaren) nije iskoristio kiks momčadskog kolege te je ostvario tek šesti rezultat u posljednjem, trećem kvalifikacijskom ciklusu.

Od 2026. Formulu 1 ekskluzivno možete gledati na RTL televiziji

Piastri nije bio jedini koji je završio u ogradi. Prije njega je istu sudbinu doživio Charles Leclerc (Ferrari) koji je u protekle četiri godine uvijek bio na najboljoj startnoj poziciji u utrci za Veliku nagradu Azerbajdžana. To je bila konačna potvrda lošeg subotnjeg nastupa Ferrarija, jer je Lewis Hamilton u drugom ciklusu imao tek 12. vrijeme pa se nije probio među deset najboljih.

Nedjeljna Velika nagrada Azerbajdžana je 17. utrka iz ovogodišnjeg kalendara Svjetskog prvenstva formule 1 na kojoj McLaren, sedam natjecanja prije kraja sezone, može potvrditi obranu naslova među konstruktorima.

U redoslijedu vozača Oscar Piastri ima 324 boda, 31 više od drugoplasiranog Norrisa. Već trećeplasirani Verstappen zaostaje za Australcem velika 94 boda.

