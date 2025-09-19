Sprema se spektakl u Azerbajdžanu: Lando Norris pomeo konkurenciju

Britanac Lando Norris u McLarenu bio je najbrži na prvom treningu u Bakuu uoči Velike nagrade Azerbajdžana, 17. utrke svjetskog prvenstva Formule 1.

Norris je dominirao prvim slobodnim treningom. Britanac je bio znatno brži od svog timskog kolege Australca Oscara Piastrija (+0.310), dok je treći bio pilot Ferrarija Monegažanin Charles Leclerc (+0.552).

George Russell iz Mercedesa, koji se u četvrtak nije osjećao dobro i propustio je zakazani dan za medije, bio je četvrti.

Aktualni svjetski prvak Nizozemac Max Verstappen u Red Bullu je završio je kao sedmi, dok je sedamerostruki svjetski prvak Lewis Hamilton iz Ferrarija, koji je zakačio ogradu oštetivši prednje krilo svog bolida, a ujedno je i probušio gumu, na kraju završio 13.

Zbog problema s jednim rubnikom "crvena zastava" je prekinula trening na 25 minuta. Problem je nastao nakon što je Carlos Sainz (Williams) udario u rubnik u posljednjem zavoju nakon čega se traka gume olabavila ispod rubnika.

Uoči 17. od 24 utrke sezone, Piastri ima 31 bod prednosti u borbi za naslov prvaka ispred Norrisa.

REZULTATI:

1. Lando Norris (VB/McLaren-Mercedes) 1:42.704

2. Oscar Piastri (Aus/McLaren-Mercedes) 1:43.014

3. Charles Leclerc (Mon/Ferrari) 1:43.256

4. George Russell (VB/Mercedes) 1:43.257

5. Alexander Albon (Taj/Williams-Mercedes) 1:43.563

6. Yuki Tsunoda (Jap/Red Bull) 1:43.738

7. Max Verstappen (Niz/Red Bull) 1:43.790

8. Carlos Sainz Jr (Špa/Williams-Mercedes) 1:43.859

9. Liam Lawson (NZ/Racing Bulls-Red Bull) 1:43.903

10. Isack Hadjar (Fra/Racing Bulls-Red Bull) 1:43.975...

