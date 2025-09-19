Ovo slama srce! Izbornik prije utakmice doznao da mu je umrla majka, tužna snimka obilazi svijet

Odbojkaška reprezentacija Srbije senzacionalno je pobijedila Brazil 3:0 i plasirala se u osminu finala Svjetskog prvenstva, a prije te utakmice brazilski izbornik Bernardo Rezende doznao je da mu je umrla majka.

Brazilskog izbornika je to, jasno, jako pogodilo, a prije početka utakmice je plakao, što su zabilježile i kamere.

🇧🇷 Brazilian head coach Bernardo Rezende was visibly emotional moments before the match against 🇷🇸 Serbia after receiving heartbreaking news of the passing of his mother at the age of 91.



Deepest condolences to the legendary coach and his family during this difficult time. 🙏💐… pic.twitter.com/eIvNQFw9cB — Volleytrails (@volleytrails) September 18, 2025

OVDJE možete pogledati kako je to izgledalo.

Isprva nikome nije bilo jasno zašto je tako emotivan, no ubrzo se saznala istina.

POGLEDAJTE VIDEO: Nikad jači Cro Race: Rekordan broj momčadi i gotovo tisuću kilometara kroz Hrvatsku