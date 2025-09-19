TRAGEDIJA /
Ovo slama srce! Izbornik prije utakmice doznao da mu je umrla majka, tužna snimka obilazi svijet
U utakmici je Srbija uvjerljivo pobijedila i plasirala se u osminu finala Svjetskog prvenstva
19.9.2025.
9:50
Profimedia
Odbojkaška reprezentacija Srbije senzacionalno je pobijedila Brazil 3:0 i plasirala se u osminu finala Svjetskog prvenstva, a prije te utakmice brazilski izbornik Bernardo Rezende doznao je da mu je umrla majka.
Brazilskog izbornika je to, jasno, jako pogodilo, a prije početka utakmice je plakao, što su zabilježile i kamere.
OVDJE možete pogledati kako je to izgledalo.
Isprva nikome nije bilo jasno zašto je tako emotivan, no ubrzo se saznala istina.
POGLEDAJTE VIDEO: Nikad jači Cro Race: Rekordan broj momčadi i gotovo tisuću kilometara kroz Hrvatsku
Još iz rubrike
JUBILARNO IZDANJE /
Nikad jači Cro Race: Rekordan broj momčadi i gotovo tisuću kilometara kroz Hrvatsku
6. dan prvenstva /
Amerikanka otrčala drugo najbrže vrijeme u povijesti, hrvatski rekorder ostao bez finala
NEVJEROJATNA PRIČA /
S 13 godina je upucana, a sada trči s 24 šrapnela u tijelu na Svjetskom prvenstvu
Pročitaj i ovo
najčitanije
SUNČANA ULICA POSTALA ZGARIŠTE /
Pakao u središtu Osijeka: Centar grada gorio u zoru, stanari spašeni u zadnji čas
ULAZE U CRVENO /
Sudačka nadoknada postala Liverpoolova tajna: Redsi tri puta prosuli 2-0, a svaki put slavili
PREDSTAVILA SE /
Novu ministricu nazvali 'Sunce' i obukli ju u nošnju: Nekima se ne sviđa
'VIDIO SAM KAKO OVAJ STROJ MELJE' /
Miran Fabjan otvorio dušu: 'Uvijek se u životu treba fokusirati na ljepše stvari'
UZNEMIRUJUĆI TREND /
Kukci izumiru čak i u mjestima bez ljudi. Znanstvenici zabrinuti: 'Bez njih sve umire'
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
ADMO 2.0 /
Novo poglavlje u jačanju otpornosti društva na dezinformacije u Jadranskoj regiji
VOJNA POLICIJA NA NOGAMA /
Ostaci rakete pronađeni u NATO-ovoj članici nakon drame s ruskim dronovima
MAJKO MILA... /
Keramičar zaradi 5000 eura za jednu kupaonicu: Koliko je u 5 godina poskupilo postavljanje pločica?
PREKO 5 STUPNJEVA /
Snažan i dug potres pogodio zemlju u kojoj ima mnogo Hrvata: 'Kuća se pomaknula, bilo je čudno'
VOYO PREMIJERA /
'Tajkun 2' je stigao! Prvu epizodu gledajte odmah na Voyo!
Još iz rubrike
TRAGEDIJA /
Ovo slama srce! Izbornik prije utakmice doznao da mu je umrla majka, tužna snimka obilazi svijet