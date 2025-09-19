TRAGEDIJA /

Ovo slama srce! Izbornik prije utakmice doznao da mu je umrla majka, tužna snimka obilazi svijet

Foto: Profimedia

U utakmici je Srbija uvjerljivo pobijedila i plasirala se u osminu finala Svjetskog prvenstva

19.9.2025.
9:50
SPORTSKI.NET
Profimedia
Odbojkaška reprezentacija Srbije senzacionalno je pobijedila Brazil 3:0 i plasirala se u osminu finala Svjetskog prvenstva, a prije te utakmice brazilski izbornik Bernardo Rezende doznao je da mu je umrla majka.

Brazilskog izbornika je to, jasno, jako pogodilo, a prije početka utakmice je plakao, što su zabilježile i kamere.

OVDJE možete pogledati kako je to izgledalo.

Isprva nikome nije bilo jasno zašto je tako emotivan, no ubrzo se saznala istina.

Svjetsko Prvenstvo U OdbojciBrazilSrbija
