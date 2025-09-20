Norris ponovno pomeo konkurenciju u Bakuu uoči kvalifikacija

Britanac Lando Norris (McLaren-Mercedes) imao je u subotu na uličnoj stazi u Bakuu najbrže vrijeme na trećem slobodnom treningu za Veliku nagradu Azerbajdžana, 17. od 24 utrke Svjetskog prvenstva Formule 1.

Britanac je bio brži od aktualnog četverostrukog svjetskog prvaka Nizozemca Maxa Verstappena (Red Bull) i svog momčadskog kolege Australca Oscara Piastrija (McLaren) za 222, odnosno 254 tisućinke sekunde.

Sedmerostruki svjetski prvak Lewis Hamilton (Ferrari) za dlaku je propustio plasman među prva tri mjesta i završio je tik uz postolje, ispred dva vozača Mercedesa, Talijana Andree Kimija Antonellija i njegovog sunarodnjaka Georgea Russella.

Kvalifikacije počinju u 16:00 sati po lokalnom vremenu.

Prvih 10 kompletiraju tajlandski vozač Alex Albon (Williams), britanski vozač Oliver Bearman (Haas), Novozelanđanin Liam Lawson (Racing Bulls) te na kraju Charles Leclerc (Ferrari) iz Monaca, koji će u kvalifikacijama pokušati osigurati peti uzastopni pole position na obalama Kaspijskog jezera.

