Šef DHMZ-a ozbiljno upozorio: Dijelovima Hrvatske prijete i poplave

Snijeg je posljednjih dana, a posebice danas, zabijelio veći dio Hrvatske, a za većinu je države izdan i žuti meteoalarm, dok su dubrovačka regija i velebitski kanal pod narančastim.

Državni hidrometeorološki zavod izdao je posebno priopćenje - očekuju vrlo nepovoljne vremenske uvjete sve do četvrtka. Upozoravaju na obilan snijeg na kopnu, kišu na obali i olujan vjetar.

A što nas očekuje u idućim danima, razgovarali smo s prvim čovjekom Državnog hidrometeorološkog zavoda, Ivanom Güttlerom.

"Prosinac je u većem dijelu Hrvatske bio ili normalan ili topliji od prosjeka. Bile su određene oborine, ali ne značajnije. U siječnju evo ipak, prava zima", kazao je Güttler.

Objasnio je da se u ovom dijelu Europe trenutačno odvijaju dva događaja. Jedan je prodor vlažnog zraka sa Sredozemlja, a drugi prodor hladnog zraka sa sjevera Europe. To su, objasnio je, idealni uvjeti za stvaranje oborina - i kišnih i snježnih.

Oborine sve do četvrtka

Na snazi je trenutačno niz upozorenja koje je izdao DHMZ.

"U nekim je dijelovima Hrvatske već izmjereno pola metra snijega, očekujemo takvih situacija još više. Nove oborine možemo očekivati do četvrtka", poručio je Güttler.

U različitim dijelovima Hrvatske može se očekivati između 20 i 50 centimetara snijega, prvenstveno u Lici i Gorskom kotaru, ali i u dijelovima Slavonije.

"Moguće su i značajne oborine u Dalmaciji, preko 100 litara. One mogu lokalno uzrokovati i neke bujične poplave i urbane poplave. Tako da treba obratiti pozornost i na taj dio. Ovisno o dijelu Jadrana, imamo i udare bure preko 130 kilometara. Na samom jugu Hrvatske, zanimljivo je, snažno jugo. Tako da imamo šaroliku situaciju diljem Hrvatske", kazao je Güttler.

Sustav SRUK

"Sustav SRUK prošle godine smo jednom aktivirali, što se tiče meteorologije, a 2024. tri puta. Njega aktiviramo u situacijama potencijalno većih šteta, većih ozljeda. Ovo što imamo ovaj tjedan je malo intenzivnija vremenska situacija, ali je većina naših građana na ovo navikla i susrela se s time tijekom života", rekao je Güttler.

Osim dodatnih smještaja za beskućnike u Zagrebu, Güttler je istaknuo i napore svih službi diljem Hrvatske.

"U četvrtak više ne bismo trebali očekivati značajnije oborine, ali ćemo se probuditi s dosta hladnim jutrom, oko -8 do -10", rekao je.

Upozorenje za građane na obali

Rekao je i da je u unutrašnjosti Istre i Dalmacije moguće zadržavanje snijega, ali ne onoliko koliko će ga biti na Istoku ili u gorju.

"Naše građane na obali prvenstveno molimo za oprez u prometu, prvenstveno zbog i juga", upozorio je Güttler i dodao da na jugu Like i dijelu Dalmacije postoji opasnost na stvaranje ledene kiše sutra ujutro.

Ostatak siječnja

"Što se tiče ostatka siječnja, očekujemo niske temperature bliske nekakvim srednjim vrijednostima. Pratimo tjedan po tjedan, dok se nakon četvrtka očekuje stabilizacija vremena, temperature će i dalje biti niske".

Kazao je i da su ovo uobičajeni događaji za siječanj.

"S pojavom globalnog zagrijavanja imat ćemo rjeđu pojavu takvih hladnih prodora zraka i snijega, ali ništa neuobičajeno", poručio je Güttler.

Upozorenja DHMZ-a često se ne shvate ozbiljno ili se pak ponekad previše dramatizira. Güttler je objasnio kako oni nalaze pravu mjeru.

"Svako upozorenje koje izdajemo je novi test čitavog sustava. Želimo našim građanima dati pravovremenu, točnu informaciju, ali ne dizati nepotrebnu paniku ili tenzije. Ono što je glavna namjera sustava Meteoalarm je sažeti sve te meteorološke informacije za različite dijelove Hrvatske i dati ih u obliku semafora. Žuto, narančasto i crveno upozorenje, kako bi naši građani mogli planirati aktivnosti na otvorenom i prvenstveno u prometu te smanjiti potencijalne štete.

Zbog globalnog zagrijavanja manje snijega

Güttler je objasnio da je u ovom dijelu Europe pet posto manje snijega kroz desetljeće u desetljeće, što je trend koji odgovara globalnom zagrijavanju.

"I dalje ćemo snježne prilike viđati u ovom dijelu Europe. Nešto rjeđe, ali globalno zagrijavanje nastavlja se dalje. Ali prvenstveno je rizik što se tiče ljeta", upozorio je Güttler.