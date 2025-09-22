Srbin usred Zagreba dizao tri prsta nakon osvajanja zlata: Publika bez reakcija...

Reprezentativac Srbije u hrvanju, Aleksandar Komarov, osvojio je zlatnu medalju na Svjetskom prvenstvu koje je prošloga tjedna održano u Zagrebu. U finalu kategorije do 87 kilograma grčko-rimskim stilom pobijedio je Iranca Alirezu Mohmadipijanija i okrunio se titulom svjetskog prvaka.

Nakon pobjede, Komarov je, s vidljivim tragovima borbe na licu, podigao tri prsta u zrak i ponosno stajao na najvišem postolju dok je odjekivala himna Bože pravde.

Foto: Matija Habljak/pixsell

Na putu do finala zabilježio je niz impresivnih pobjeda: u prvom kolu svladao je Japanca Soha Sakabea 5:3, u osmini finala pobijedio Amerikanca Paytona Jacobsona 5:1, u četvrtfinalu je eliminirao Kazahstanca Islama Jevlojeva, a u polufinalu nadmašio Rusa Milada Alizrajeva.

