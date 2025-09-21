Ma tako je majstore! Splićanin s rijetkim poremećajem zglobova opet na svjetskom postolju
Sjajni Splićanin nastavio je niz osvajanja medalja na svjetskim prvenstvima
Najbolji hrvatski paraplivač Dino Sinovčić (33) osvojio je srebrnu medalju na 100 metara leđno u disciplini S6 na Svjetskom paraplivačkom prvenstvu u Singapuru osvojivši odličje na četvrtom SP-u u nizu.
Sjajni Splićanin nastavio je niz osvajanja medalja na svjetskim prvenstvima. Četvrta je to medalja za Sinovčića u nizu na SP nakon dva zlata osvojena 2019. u Londonu i 2022. u portugalskom Funchalu na Madeiri, te srebra s posljednjeg SP-a u Manchesteru 2023.
Sinovčić je u finalu plivao 1:15.88 osvojivši srebro iza aktualnog olimpijskog pobjednika i branitelja zlata s posljednjeg SP-a Kineza Hoing Yang koji je plivao 1:14.94. Broncu je osvojio Talijan Antonio Fantin sa 1:16.07.
"Oduševljen sam. Nakon paraolimpijske sezone uzeli smo malo više odmora zbog dosta umora koji se nakupio. Kasnije smo ušli u sezonu, tu su i radne obveze, tako kada se sve uzme mogu biti presretan. Vidim da su i drugi uzeli malo više odmora, ja sam to iskoristio na najbolji mogući način," poručio je Sinovčić koji u svojoj riznici uspjeha ima i dvije paraolimpijske bronce iz Pariza (2024) i Tokija (2021).
Ima i četiri medalje s europskih prvenstava, zlato iz Dublina (2018), srebra s Madeire (2024, 2021), te broncu iz Reykjavika (2009).
"Ova godinama nam je bila godina posebnih priprema. Cilj nam je bio odmoriti njegovo tijelo i glavu, te dodati onaj dio koji nam treba. Sve pripreme smo odradili po planu i ovo je još jedan u nizu uspjeha," naglasio je njegov trener Slobodan Glavčić.
Podsjetimo, Dino je rođen s artrogripozom, rijetkim poremećajem koji ograničava pokretljivost nogu. U svakodnevici se uglavnom služi invalidskim kolicima, iako može kratko hodati samostalno ili uz pomoć ortoze. Upravo mu je plivanje preporučeno kao oblik terapije i tako je započela njegova sportska priča.
Paraplivačka reprezentacija
Prvog dana SP-a nastupila je i Paula Novina na 400m slobodno (S8) osvojivši deveto mjesto u kvalifikacijama s osobnim rekordom 5:24.87. Novini je plasman u finale pobjega za svega 38 stotinki.
"Ova medalje je veliko priznanje Sinovčiću, ali i hrvatskom paraplivanju u cijelni. Riječ je o sportašu koji godinama stvara vrhunske rezultate, a njegovi rezultati su ponos cijele reprezentacije i motivacija za buduće izazove. Čestitam Dini na osvojenom srebro, kao i njegovom treneru i cijelom stručnom timu. Odlična je bila i Paula Novina koja je isplivala osobni rekord i ostala na korak do finala, "dodao je izbornik plivačke reprezentacije Mirko Samardžić.
Osim Sinovčića i Novine, hrvatske boje na SP-u branit će i Emma Mečić, te Karlo Knežević.
