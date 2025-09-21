Šok u Bakuu: Verstappen izdominirao konkurenciju, vodeći u ukupnom poretku morao odustati

Nizozemac Max Verstappen (Red Bull) pobijedio je u utrci Svjetskog prvenstva Formule 1 u Bakuu, u Azerbajdžanu.

Drugi je bio Britanac George Russell (Mercedes), a treći Španjolac Carlos Sainz (Williams). Vodeći u ukupnom poretku, Australac Oscar Piastri, nije završio utrku nakon što se u prvom krugu zabio u ogradu.

Unatoč odustajanju, Piastri je ostao na prvom mjestu, jer njegov najbliži progonitelj, timski kolega u McLarenu Britanac Lando Norris, nije maksimalno iskoristio pruženu priliku. Bio je tek sedmi, smanjivši zaostatak za Australcem s 31 boda na 25.

Današnji pobjednik Vertsappen učvrstio je treće mjesto u ukupnom poretku, ali i dalje zaostaje 69 bodova za Piastriom.

Sljedeća stanica u sezoni Formule 1 bit će utrka u Singapuru za 14 dana.

