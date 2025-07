Hrvatska fenomenalnim drugim poluvremenom slomila Crnu Goru i došla do petog mjesta

Utakmica za peto mjesto SP-a u vaterpolu

Crna Gora - Hrvatska

13:19

(3:3, 3:2, 2:8, 5:6)

Hrvatski vaterpolisti osvojili su peto mjesto na Svjetskom prvenstvu u Singapuru pobjedom nad Crnom Gorom 19-13 (3-3, 3-2, 8-2, 5-6)

Izabranici Ivice Tucka i po drugi puta su na ovom prvenstvu svladali Crnogororce i osvojili peto mjesto na svijetu. Hrvatska je u Singapuru ubilježila pet pobjeda, ali je to bilo dovoljno tek za peto mjesto jer je presudio jedini poraz u četvrtinalu protiv poletne Mađarske.

Protiv Crne Gore, koju smo svladali i u grupnoj fazi, presudila je treća četvrtina, koju smo dobili s 8-2 uz dvije "mini-serije" od 3-0 i 5-0.

U prvoj četvrtini nijedna momčad nije uspijevala postići značajniju prednost (3-3), kao ni u drugoj, nakon koje su Crnogorci otišli na odmor s prednošću od 6-5.

U trećoj četvrtini Hrvatska je zaigrala puno snagom i s tri uzastopna gola dolaze do vodstva 8-6, da bi Crnogorci izjednačili sa svoja dva gola (8-8). S dva gola Konstantina Harkova Barakude opet vode s dva razlike, da bi Luka Bukić, Marko Žuvela i Lorena Fatovića završetkom serije 5-0 to podigli na velikih i presudnih pet razlike (13-8) krajem treće četvrtine.

Žuvela je s pet golova bio prvo ime kod Hrvatske, Bukić je zabio četiri bez ijednog promašaja, a Harkov je dodao tri pogotka, dok je Marko Bijač imao 8 obrana.

Kod Crne Gore je Filip Gardašević postigao tri gola.

Ranije su grčki vaterpolisti osvojili su broncu na Svjetskom prvenstvu u Singapuru svladavši uvjerljivo Srbiju s 16-7 (2-2, 6-0, 3-3, 5-2). Grci su demolirali olimpijske prvake Srbe, pogotovu u drugoj četvrtini, koju su dobili s čak 6-0 i onda mirno priveli utakmicu kraju. Ovo je četvrta bronca Gčke na svjetskim smotrama, na kojima imaju i jedno srebro.

Grke su predvodili Evangelos Pouros i Afstatios Karageloupolous s po ti gola, dok je vratar Panagiotis Tzotrzalos imao 11 obrana.

Najefikasniji kod Srbije bio je Vasilije Martinović sa četiri pogotka u jednom od najtežih srpskih poraza uopće.

U finalu Svjetskog prvenstva, kasnije igraju Mađarska i Španjolska, dok su u borbi za sedmo mjesto Talijani pobijedili SAD s 9-8.

Kronologija

Četvrta četvrtina

Hrvatska završava Svjetsko prvenstvo na petom mjestu! Izgubili smo jednu utakmicu na ovom prvenstvu, ali na kraju završili tek peti.

32' - Vukičević zabija svoj drugi pogodak za 19:13.

32' - Opet Gardašević. On je na tri pogotka.

31' - Brz kontranapad naših. Završio je Butić.

30' - Prošao je nekako kroz šumu ruku udarac Gardaševića.

29' - Biljaka zabija svoj prvi pogodak!

28' - Holod zabija nakon dobre akcije Crnogoraca. Festival pogodaka u posljednjoj četvrtini.

27' - Žuvela s još jednom majstorijom! Sad smo na rekordnih plus šest.

27' - Žuvela zabija nakon dobre akcije. Fatović je asistirao. I dalje nam sve ulazi.

26' - Efikasno se igra. Vučković zabija za Crnu Goru.

26' - Luka Bukić briljira danas! Zabija svoj četvrti gol.

25' - Lijepo probija blok Holod i smanjuje na 9:13.

25' - Počela je posljednja dionica. Idemo završiti posao.

Treća četvrtina

Odlična četvrtina Hrvatske u kojoj smo slomili Crnogorce i imamo pet razlike pred zadnju četvrtinu.

24' - Bomba Žuvele! Ulazi sve sada i imamo plus pet!

23' - Odvojili smo se sad potpuno! Fatović zabija s igračem više za 7:2 u ovoj četvrtini.

23' - S krila na krilo akcija i imamo prvi puta tri razlike! Luka Bukić zabija treći gol.

22' - Ne damo gol Crnogorcima. Bilo bi lijepo otići na tri razlike.

21' - Opet Harkov! Jedan brzi napad nakon obrane Bijača i opet imamo dva razlike.

20' - Harkov krasno zabija!

20' - Baničević zabija za novo izjednačenje.

19' - Neće dugo biti tako jer iz peterca smanjuje Gardašević. Žuvela nakon toga pogađa vratnicu. Tri puta smo gađali okvir gola.

19' - Krasna akcija naših, brza i prvi put imamo dva razlike. Imamo 3:0 u trećoj četvrtini.

18' - Drugi gol u nizu Žuvele za novo vodstvo Hrvatske

17' - Zaradili smo peterac. Žuvela realizira za izjednačenje.

17' - Počela je treća četvrtina. Imamo gol zaostatka.

Druga četvrtina

Kraj prvog poluvremena. Drugu četvrtinu dobili su Crnogorci za gol i imaju prednost 6:5.

16' - Lijep gol Crne Gore preko vratnice. Daničević zabija za vodstvo Ajkula.

15' - Odmah ide izjednačenje. Bojković zabija i nastavlja se igra gol za gol.

14' - Burić zabija!

14' - Peterac za Crnu Goru. Radović siguran za novo izjednačenje.

13' - Tri puta smo bili vrlo blizu, ali niti Lončar, niti Harkov, niti Butić ne zabijaju. Srećom, igramo odličnu obranu.

12' - Nekoliko obrana s obje strane. Hrvatski igrač više je na 2/5.

11' - Vukičević zabija prvi pogodak u drugoj četvrtini za drugi gol u nizu Hrvatske.

9' - Počela je druga četvrtina. Crnogorci su promijenili vratara. Tešanović je na golu, inače prvi vratar.

Prva četvrtina

Gol za gol se igralo u prvoj četvrtini i rezultat je 3:3.

8' - Kakav gol Harkova! Iz daljine uz blok, ali Rus nas vraća u egal sa zvukom sirene.

8' - Imali smo dva igrača više, ali Andrić je obranio i Crnogorci su se spasili.

6' - Crna gora dolazi do prvog vodstva. Brzo su odigrali akciju s igračem više i Jovan Vujović zabija.

5' - Izvana s igračem više zabija mladi Vučković za izjednačenje.

3' - Sjajna akcija naših s igračem više i Vrlić zabija za 2:1.

3' - Dvije obrane s obje strane nakon furioznog starta.

1' - Uzvraćaju brzo Crnogorci preko Matkovića.

1' - Odmah gol naših u prvom napadu! Luka Bukić zabija!

1' - Počela je utakmica Ajkula i Barakuda. Sretno, Hrvatska!

- Intoniraju se himne Crne Gore Oj, svijetla majska zoro i Hrvatske Lijepa naša.

Najava

Hrvatska vaterpolska reprezentacija oprašta se od Svjetskog prvenstva. Nadali smo se da će to biti u utakmici finala, ali Barakude ipak igraju utakmicu za peto mjesto protiv Crne Gore. Naši vaterpolisti već su slavili protiv njih na ovom prvenstvu i to u skupini, bilo je 13:11. Sada se nadaju to ponoviti, upisati pobjedu i tako završiti posao u Singapuru.

Crnogorci su nakon poraza od Hrvatske u osmini finala lako svladali Kanadu, ali u četvrtfinalu zabili su samo pet golova Španjolskoj, primili 14 i tako završili u doigravanju za peto mjesto. Da to peto mjesto uistinu žele pokazali su sjajnom utakmicom protiv Italije i pobjedom 12:8 osigurali ovu utakmicu s Hrvatskom.

Barakude su imale nešto lakši posao u toj utakmici doigravanja i pobijedili SAD. Sada će stari znanci odmjeriti snage i odrediti petu reprezentaciju svijeta za ovo prvenstvo.

