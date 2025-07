Grkinje po drugi puta u povijesti svjetske prvakinje, braniteljice naslova bez medalje

Vaterpolistice Grčke nove su svjetske prvakinje nakon što su u finalu SP-a u Singapuru pobijedile Mađarsku sa 12-9 (3-1, 5-3, 2-2, 2-3).

Grkinjama je to drugi svjetski naslov u povijesti nakon što su bile najbolje i 2011. u Kini.

Najefikasnije u pobjedničkim redovima bile su Foteini Tricha i Eleni Xenaki sa po tri gola, dok je sjajna Ioanna Stamatopoulou imala čak 14 obrana.

Španjolkama bronca

U mađarskim redovima po dva gola su zabile Panna Tiba i Kata Hajdu. Mađaricama je ovo treće srebro, imaju i dva zlata, te broncu.

U susretu za treće mjesto Španjolke su bile bolje od braniteljica naslova SAD-a sa 13-12 (4-2, 3-2, 4-5, 2-3).

Kapetanica Anni Espar je s četiri gola bila najefikasnija u sastavu Španjolske koji je drugo SP zaredom osvojio broncu, dok je Emma Lineback zabila pet za SAD.

Podsjetimo, hrvatska ženska reprezentacija je zauzela 13. mjesto.

