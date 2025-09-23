Yamalov otac ne krije bijes nakon dodjele Zlatne lopte: 'Ovdje se dogodilo nešto čudno'

Ousmane Dembélé okrunio je sjajnu sezonu u dresu PSG-a osvajanjem Zlatne lopte. U završnom glasanju iza sebe je ostavio tek 18-godišnjeg Laminea Yamala, kojem je pripala nagrada za najboljeg mladog nogometaša svijeta.

Takav rasplet događaja teško je pao Yamalovu ocu, Mouniru Nasraouiju. Na samoj ceremoniji nije želio davati izjave španjolskim novinarima, na njihova pitanja samo je kratko dobacio da će iduće godine trofej pripasti njegovom sinu.

Kasnije se ipak otvorio u razgovoru za popularnu emisiju El Chiringuito, gdje je bez zadrške izrazio svoje mišljenje:

"Ne bih to nazvao krađom, ali je moralna nepravda. Uvjeren sam da je Lamine Yamal najbolji nogometaš svijeta – i to uvjerljivo. Ne govorim to zato što je moj sin, već zato što on nema konkurenciju. On je Lamine Yamal. Ovdje se dogodilo nešto čudno, ali sljedeće godine Zlatna lopta ide njemu", naglasio je Nasraoui.

