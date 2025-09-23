Ostvarili povijesnu pobjedu pa predstavili novo ime spektakularnom fotografijom

Ponedjeljak je bio veliki dan za novog prvoligaša HNK Vukovar 1991. Protiv branitelja naslova, Rijeke, ostvarili su povijesnu pobjedu, a odmah potom službeno objavili novog trenera.

Riječ je o Silviju Čabraji, bivšem treneru Lokomotive. On će na klupi naslijediti Gordona Schildenfelda koji se rastao s Vukovarom prošloga tjedna. Čabraja je čak četiri godine sjedio na klupi Lokomotive i odlično poznaje ligu. U Lokomotivi je vodio 147 utakmica i pritom ostvario 53 pobjede, 42 remija i 52 poraza.

"Velika mi je čast što sam došao u HNK Vukovar, klub koji nosi ime grada heroja. Ne bih ovdje bio da nisam uvjeren da možemo biti konkurentni u HNL-u i boriti se za svaki bod protiv svih protivnika. Dat ćemo sve od sebe kako bismo osigurali ostanak u ligi. Iako se trenutno nalazimo na posljednjem mjestu, momčad ima potencijala i kvalitetne igrače. Uz zajedništvo i predan rad siguran sam da možemo napraviti dobar posao, ostvariti napredak i ostati u HNL-u", rekao je Čabraja na predstavljanju.

Vukovar je protiv Rijeke okrunio dobre igre na početku prvenstva i upisao prvu pobjedu. U ovih sedam početnih kola pokazali su da se neće predati bez borbe i da će u najmanju ruku skupo prodati kožu.

