Prvak u problemu: Šanse za naslov stoje ovako, ali utjehe ipak ima

Malo je reći da su prošlosezonski prvaci loše ušli u sezonu. Rijeka je u ponedjeljak u Vinkovcima upisala već treći poraz sezone od Vukovara i nakon sedam kola na samo su šest bodova.

To ih stavlja na predzadnje mjesto na ljestvici, samo bod ispred Vukovara. Riječani su nakon derbija na Poljudu i remija 2:2 posljednjeg dana kolovoza smijenili Radomira Đalovića i na trenersku poziciju postavili Španjolca Victora Sancheza koji je u prve dvije utakmice u prvenstvu upisao tek bod.

Nije niti prva četvrtina prvenstva gotova, ali već je jasno da će teško doći do obrane naslova. Analitička stranica Football Meets Data daje Rijeci tek jedan posto šanse za ponovno osvajanje titule HNL-a. Šanse za Europu su nešto bolje. Analitika im daje 56 posto šanse da na kraju završe u top 4.

Pobjeđivati i osvajati je uvijek teže nego pobijediti i osvojiti, a Rijeka je doživjela puno promjena na terenu i izvan njega, a nekim igrama su ipak pokazali da nisu toliko daleko od prošlosezonskog nivoa. Ipak, deset bodova zaostatka za prvim nakon sedam kola ih sigurno ne veseli.

