Đalović i Rožman imaju različite brige, a strojevi Garcije i Kovačevića tek se zagrijavaju

Zatvorili smo drugo od 36 poglavlja u knjizi SHNL 2025./26. Vidjeli smo pobjede Dinama i Hajduka te remi Osijeka i Rijeke. Vidjeli smo i neke crvene kartone.

Prštalo je od crvenih kartona protekloga HNL vikenda. Prvi put od kada je Lige 10 na svih pet utakmica pokazan je crveni karton, nadajmo se da je to samo slučajnost, a ne početak nekog novog trenda. Pobjednicima kola apsolutno možemo nazvati Dinamo i Hajduk, ali oba stroja tek se zagrijavaju.

I Dinamo i Hajduk su imali sreće, ali proces za sada teče bezbolno

Dinamo je u prvom poluvremenu visio protiv Vukovara i možemo reći da je poprilično nezasluženo na predah otišao s prednošću. U drugom poluvremenu Vukovarci više nisu mogli pratiti tempo Dinama koji je opet pokazao širinu svoje klupe i naposljetku došao do prilično uvjerljive pobjede.

Slično se može reći i za utakmicu Hajduka i Gorice. Gorica je igrala ravnopravnu utakmicu u prvom dijelu, stvorili su i dvije prilike, a onda sve dobro pokvarili na početku drugog dijela. Duraković je oštro startao na Bambu i skrivio jedanaesterac i dobio i crveni karton. Nakon toga, Gorici više nije bilo povratka i Hajduk je još jednim penalom potvrdio pobjedu.

Foto: Ivo Cagalj/pixsell

Strojevi Garcije i Kovačevića još se zagrijavaju. Oba trenera imaju svoju viziju igre, ali sprovođenje iste neće ići preko noći i to se vidi. Ono što obojicu može utješiti, kao i njihove navijače, da taj proces za sada teče bezbolno. Obojica su upisala pobjede u dva kola i na maksimalnom su učinku.

Rožman itekako ima razloga držati glavu gore, Đalović, hm...

Ekipa koja nikako ne može biti zadovoljna svojim rezultatom je Osijek. Kod njih su pak dojam i igra puno bolji od rezultata. Najveći grijeh prva dva kola HNL-a je činjenica da Osijek ima tek jedan bod na svom kontu. Partije protiv prošlogodišnji prvaka i viceprvaka bile su odlične, ali, što ono se kaže, lopta ih nije nagradila. Praktički je sve kod Rožmanova Osijeka na svom mjestu osim realizacije.

Prilike stvaraju, a to je jako bitno. Sada je bitno da ih promašaji ne obeshrabre. U tome bi mogao pomoći povratak Arnela Jakupovića kojeg bismo mogli vidjeti na terenu već u sljedećem kolu. Po prikazanoj igri, Osječani su trebali imati barem četiri boda, a da su ih imali i šest, nitko ne bi mogao reći da je nezasluženo.

Foto: Davor Javorovic/pixsell

Rijeku su nadigrali u subotu, a upravo Đalovića od sva četiri spomenuta trenera muče najveće muke. Rijeka je u četiri poluvremena HNL-a ove sezone, zadovoljila tek u jednom, prvom protiv Slavena. Sve osim toga he bilo poprilično mlako, nekreativno i bezopasno. Dodajmo tome i slabe predstave u Europi i Đalović definitivno ima razloga za brigu.

Suma Sumarum nakon dva kola jest da Garcia i Kovačević mogu biti zadovoljni, imali su sreće, ali i jasnu ideju koja napreduje i od koje ne smiju odustati. Jasnu ideju je pokazao i Osijek koji je najveći tragičar nakon ova dva kola, ali s optimizmom gledaju prema naprijed. Tu je i Rijeka kojoj je optimizam nasušno potreban, a za sada ga nema previše.

POGLEDAJTE VIDEO: Igrači Dinama i Vukovara izlaze na teren, a BBB razvijaju posebnu koreografiju