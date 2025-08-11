Kolo puno crvenih kartona, ali i golova: Ovako je to izgledalo u HNL vikendu

Drugo kolo HNL-a je iza nas. Ono što prvo upada u oči jest grubost. Naime, po prvi puta u povijesti Lige 10, na svih pet utakmica u kolu pokazan je crveni karton.

Sretno dobitnici bili su Mario Tadić (Vukovar), Denis Kolinger (Lokomotiva), Dejan Petrovič (Rijeka), Antonio Boršić (Varaždin), Elvir Duraković (Gorica). Za Goricu i Varaždin to su bili kobni trenuci u utakmici, Lokomotiva je čak uspjela doći do boda nakon isključenja, dočim su kartoni Tadića i Petroviča u smiraju utakmice bili tek crtica.

Kolo je počelo na Maksimiru kao i prvo, a kao i tada, Vukovar je bio gost, ali ovaj put domaćin nije bila Lokomotiva već Dinamo. Ipak, opet je domaćin slavio. Dinamo je pobijedio 3:0, ali Vukovarci su teren napustili uzdignute glave. Vukovar je veći dio utakmice bio al pari s Dinamom, a dojam nakon prvog poluvremena je čak bio na strani Vukovara. Ipak, Dinamo je na kraju slavio naizgled rutinskim rezultatom. Dion Drena Beljio došao je do svog prvijenca, a Gabriel Vidović prije toga je, u samom smiraju prvog dijela, pogodio za 1:0 nakon kornera. Točku na i stavio je Sandro Kulenović koji je zabio 8 minuta nakon ulaska u igru i u 40 minuta nogometa ove sezone ima već dva pogotka.

Subota donijela remije, a nedjelja pobjede domaćina

U subotu je u Puli odigrana odlična utakmica između Istre i Lokomotive. Gosti su poveli preko Dušana Vukovića, a u drugom poluvremenu Istrijani su navaljivali i došli do preokreta. Salim Lawal i Saydou Bangura su zabili golove i činilo se da će tri boda ostati u Puli, posebice nakon isključenja Kolingera u 90. minuti. Ipak, u zadnjem napadu Mirko Sušak je ostao sam u šesnaestercu Istre i zabio na ubačaj Marka Pajača za veliko bod Jelavićeve ekipe.

U subotu navečer derbi kola na Opus Areni odigrali su Osijek i Rijeka. Utakmica nije oduševila, a nismo vidjeli niti jedan pogodak. Dosta bolji dojam ostavili su domaćini koji nepravedno imaju samo bod na svome kontu nakon što su namučili Dinamo i Rijeku. Rijeku nisu samo namučili nego su bili i bolja momčad, a junak je na kraju bio vratar Martin Zlomislić, posebice nakon što je obranio sjajan pokušaj Davida Čoline pred sam kraj utakmice.

Nedjelja je donijela dvije pobjede domaćina. Slaven je s 3:1 svladao Varaždin nakon preokreta pogocima Ivana Božića, Adriana Libera i Josipa Mitrovića, a prethodno je Iuri Tavares doveo Varaždin u vodstvo nakon što je šest minuta ranije pocrvenio Boršić.

Kolo su zatvorili Hajduk i Gorica, a Bili su pred 25 tisuća ljudi slavili nakon što su realizirali dva jedanaesterca preko Benrahoua i Šege. Gorica se dobro držala u prvom poluvremenu, ali ih je presjekao jedanaesterac i crveni karton Elvira Durakovića.

