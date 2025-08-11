Sudački analitičar komentirao kaznene udarce za Hajduk: 'Drugi mi nije uvjerljiv'

Hajduk je pobijedio Goricu 2:0 u drugom kolu HNL-a. Oba pogotka bila su s bijele točke, a zabili su ih Yassine Benrahou i Michele Šego.

Za Dalmatinski portal, suđenje Darija Bela komentirao je analitičar i bivši sudac Goran Tenžera. Po njemu, prvi je jedanaesterac opravdan, dok drugi nije uvjerljiv. "Sudac Bel je ušao u ovu utakmicu s popularnim kriterijem, puštanjem čvrste igre i duela, ali se to ponekad doimalo i malo pretjerano. Sve je kulminiralo nedosuđivanjem jasnog prekršaja na Krovinoviću u 29. minuti, iz čega je proizašla prilika za pogodak Gorice, a potom i korner. Nakon toga je ipak promijenio i pooštrio kriterij dosuđivanja prekršaja, što je bilo i primjerenije za ovu utakmicu.

U 47. minuti Bamba je ušao kazneni prostor, nije ostvario neku prednost, ali je pri tome došlo, iako nenamjerno, do poprilično grubog starta igrača Gorice Durakovića đonom u gležanj igrača Hajduka. Intervencija VAR-a je bila ispravna, te je Bel nakon pregleda situacije potpuno opravdano dosudio kazneni udarac i isključio igrača Gorice", rekao je Tenžera, pa komentirao i drugi kazneni udarac.

'Nema dovoljno elemenata za kazneni udarac'

"U 60. minuti dosuđen je drugi kazneni udarac za Hajduk koji za mene nije uvjerljiv. Igrač Hajduka Mlačić i igrač Gorice su gotovo istovremeno startali na loptu. Moguće da je Mlačić nešto prije i došao do lopte, ali taj dodir vrhom kopačke obrambenog igrača u đon Mlačića mi nema, kao i sami dojam te situacije, dovoljno elemenata za dosuđivanje kaznenog udarca. Kao i kod prekršaja u početku utakmice, Bel je imao određenu toleranciju i nije inzistirao na opomenama u nekim situacijama. Bez obzira na to što je Pajaziti sugerirao da mu je prvi prekršaj, zaslužio je opomenu u 22. minuti nakon nekoliko nepotrebnih prigovora, a i sam prekršaj tzv. gaženja je imao potrebnu težinu.

Opomena Pozu u 44. minuti zbog hvatanja i povlačenja Pukštasa također je bila opravdana. Mišljenja sam da je i nepotreban te nekontroliran start Šege na protivniku u 86. minuti ipak zaslužio opomenu. Dva pogotka Hajduka su opravdano poništena Šegi i Kaliku zbog ishitrenog i pomalo naivnog ulaska u položaj zaleđa", završio je Tenžera.

POGLEDAJTE VIDEO: Hajduk gubio, ali igrao odlično i došao do preokreta, ovako je to izgledalo