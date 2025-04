LUTRIJA ZA KRAJ / Hernani u svemir i Borasovo skidanje paučine: Pogledajte kako je Slaven srušio Osječane u drami penala

U utakmici između Slavena Belupa i Osijeka, ni 120 minuta nije bilo dovoljno da odluči tko će biti prvi finalist Hrvatskog nogometnog kupa. Utakmica je, stoga, nakon velike nule otišla do lutrije raspucavanja. Nakon što je Manenica obranio Šutin udarac, sve je upućivalo da će gosti odnijeti pobjedu, no onda je uslijedila prava drama. Najprije je Soldo pogodio vratnicu, a zatim Hernani uputio loptu u nebo. Boras je u same rašlje zakucao posljednji penal za veliko slavlje Belupa, koji je ponovno u finalu nakon devet godina. Sve utakmice SuperSport HNL-a i Hrvatskog nogometnog kupa možete gledati na MAXSport kanalu.