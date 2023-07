Njegova priča u sportu traje dugo. Ponekad si i sam misli kako je sve nekako prošlo ispod radara, ali nikad se nije htio nigdje gurati niti biti nametljiv jer, kao i svaki sportaš, dostigao je svoj cilj.

Profesoru u mirovini Ivici Iki Pavičiću je najveća satisfacija što je napravio nešto za struku, mlade, za nogomet i sport općenito, odnosno što je nastavio prenositi znanje...

'Svi su radili po mom programu i još uvijek rade'

"Svi su radili po mom programu i još uvijek rade. Puno knjiga je otišlo na sve strane, a neke metode još uvijek se koriste, dosta njih", kazat će magistar Ivica Iko Pavičić, bivši profesor tjelesnog u Medicinskoj školi Mlinarska na Zvijezdi. Predavao je profesor Pavičić učenicima za medicinskog tehničara i tehničarku čak 25 godina.

Nečkao se profesor malo bi li ili ne bi, hoće li što kazati pogrešno i da neće neke stvari biti drugačije protumačene. I ne, niti malo za sebe ne misli da je nekakvi mali nogometni junak iz sjene.

Ivica Iko Pavičić jedinstven je i po tome osim što posjeduje ogromno znanje o tjelesnoj pripremi sportaša, posebno golmana, o tehnikama vratara i njenim elementima i po tome što je napisao tri knjige upravo na tu temu.

Dakle, specijaliziran je za tjelesnu pripremu nogometaša i tehniku. Čovjek je koji je oplemenio hrvatski nogomet 30 godina unazad. I danas se njegov nogometni program koristi kao relevantan...

Značajni stručni radovi

Jedini je u Hrvatskoj u dosta godina unazad i jedini koji je ikad napisao knjigu o vratarima - barem tako tvrdi Ivica Iko Pavičić.

Ministarstvo prosvjete i športa 21. svibnja 1998. službeno je potvrdilo njegovu knjigu Tjelesna priprema sportaša kao stručnu knjigu.

"To je značajan stručni rad i nakladnički poduhvat koji umanjuje nedostatak stručne literature za područje tjelesne i zdravstvene kulture, školskog sporta, sportske rekracije i natjecateljskog sporta", potpisuje tadašnji pomoćnik ministra Andro Knego.

Tadašnja uprava za šport i i tehničku kulturu navelo je bilo i mišljenje o knjizi Tehnika vratara - elementi tehnike nogometaša i metodika.

"I ona će biti od velike pomoći učenicima i nastavnicima tjelesne i zdravstvene kulture", stoji u dokumentima koje smo dobili na uvid.

Kad ga pitate o tome, vidi se kako se time ponosi, ali kako mu istodobno neke stvari nisu jasne...

"Unazad 30 godina nitko nije u Hrvatskoj napisao nikakve knjige o nogometu osim mene. I to je svojevrsni problem. Meni to nije jasno", priča nam Ivica Pavičić koji je 1989. godine napisao knjigu Nogomet za mlade...

Svi ključni elementi

"To vam je, u biti, udžbenik na fakultetu za Kineziologiju i knjiga sa svojim sadržajem obuhvaća sve o treningu, tehničku pripremu mladih nogometaša, taktičku naobrazbu. Razvoj tjelesne sposobnosti. Trening, naobrazba golmana. Knjiga ima 182 stranice uz mnoštvo fotografija", govori profesor Pavičić.

Potom je napisao knjigu pod nazivom Tjelesna priprema sportaša - nogometaša iz 1998. Knjiga ima 164 stranice i sadrži mnoštvo ilustracija detaljno objašnjeno, da svatko shvati. Sve o tjelesnoj pripremi sportaša i nogometaša.

"Magistar Pero Dujmović, profesor", govori nam Ivica Pavičić dalje, "Prije mene je napisao on, mislim da je 1979. Čak sam ja diplomirao na njegovoj knjizi."

Napisao je Pavičić i knjigu Tehnika vratara, elementi tehnike nogometaša i metodika.

"Tu je sadržan opis tehnike i metodike, kao i pogreške. Napisani su svi elementi za tehniku nogometaša i golmana, odnosno što trebaju raditi da savladaju sve tehnike. Knjiga ima 188 stranica, slike povezane s tekstom. - "Kako postati vrhunski nogometaš i vratar".

Prevedena je i na engleski, bila je i na Aamazonu. Bila je u zenitu na 12 dolara, porasla je sa sedam na dvanaest, ali profesor Pavičić novac nikad nije vidio.

"U jednom trenutku, Sampras i Beckham su po interesu bili ispod mene na Amazonu. Onda sam vidio da jedna, od mog menadžera sestrična, imao sam menadžera da, vadili su se na to da je dijete od 10 godina poslalo na screen. Tri godine ja za to nisam ni znao", uvjerava nas Ivica Iko Pavičić.

No, njemu je najbitnije nešto sasvim drugo...

'Struka je na kraju pobijedila'

"Tu je, opet, na kraju, pobjedila struka, samo struka, drago mi je što je struka zadovoljena knjigom, što je izazvala interes... Ja sam profesor Kineziologije, magistar nogometa, nogomet mi je bio uža specijalizacija. Znanje se, tim načinom, nastavilo, prenosi s generacija na generaciju. Znate, moj profesor na Fakultetu je bio profesor Milivoj Gabrijelić 1964. godine - nogomet za mlade. Petar Dujmović je napisao knjigu tjelesna i fizička priprema sportaša. Profesor doktor Stjepan Jerković koji je bio recezent moje knjige i moj profesor. Profesor Rihter Ivan također je bio recezent i čovjek koji je mene također učio. Spomenuo bih i mog trenera Ljudevit Šinka. Jačeg trenera od njega u Jugoslaviji nije ni bilo."

Inače, da vam pojasnimo detaljnije.... Dakle, Ljudevit Šinko je bivši trener Graničara koji je preminuo davne 1985., ali je ostavio dubok trag za županjski nogomet.

Šinka je devet godina bio igrač na mjestu centarfora. Zanimljivo, na treninge i utakmicu dolazio je biciklom iz Gunje i Brčkog.

Kada je završio karijeru, postao je uspješan trener juniora, tajnik, potpredsjednik, zapisničar, sve u klubu. U mirovini je bio i predsjednik Nogometnog saveza.

'Da Ljudevita Šinka nije bilo, nikad to ne bih napravio'

Šime Maričić, Ivica - Iko Pavičić, Tomislav Kos - Cico i drugi pokrenuli su akciju za izradu spomen-ploče. Za mjesec dana uspješno je odrađena.

"Sve ovo što ja imam, da Ljudevita Šinka nije bilo, ja vam nikad to ne bih napravio. On mi je dao temelje, osnovu za knjige. Tako sam krenuo. Ćika Šinka je bio najbolji i najkomptententniji trener. Da njega nije bilo, ja te knjige vjerojatno ne bih ni napisao. On mi je davao i materijale i sve to. S generacije na generaciju se prenosi znanje, a znanje je opasno i moćno. Knjiga je vrijednija od svih spomenika", priča nam profesor Pavičić, ispija nekakvu aromatičnu vodu i nastavlja:

"Znate, znanje se prenosi s generacije na generaciju. U nogometu nema napretka bez plana i programa. Stvoriti igrača je jako teško. To je period od valjda 20 godina, ma godine su u pitanju... Moje mišljenje kako igrače stvaraju treneri - profesori, koji su specijalizirani za nogomet i drugi profesori koji rade po klubovima. Svi oni su stvorili. Znate, veliki su procesi potrebni za stvoriti jednog vrhunskog igrača. Teško je prepoznati u datom trenutku."

Jednu stvar s ponosom ističe:

"U predgovoru Tehnike vratara surađivao sam s Josipom Kužeom. S njim sam bio dobar. Evo vidite, u predgovoru je on - Josip Kuže", pokazuje nam Ivica Pavičić...

"Rekao mi je jednom da je to što se tiče neke knjige za golmane i nogometaše općenito, da je to to. Dolazio sam u nacionalni nogometni savez, davao svoje programe, jedino je sluha za njih imao Čop."

'Za sve treba talent i program'

No, jedna stvar mu nije jasna...

"Za sve treba talent i program. Ne možete stvari iz glave raditi. Na Kineziološkom fakultetu postoji viša trenerska nogometna specijalizacija, stručnjaci u tom segmentu., Nažalost, nitko drugi osim mene nije napravio program. Tog nedostaje kod nas. Ne možete vi iz glave trenirati. Bez plana i programa nema ničeg. Treneri i profesori koji rade bez analize i plana, prije ili kasnije doći će sa zaprepaštenjem do saznanja da nemaju određenog cilja. Nema napretka bez nadograde. Ja, evo recimo, vidim svaku grešku kod igrača."

Znate zašto puno djece propadne, ne uspije u nogometu?

"Djeca do 15 godina mora imati 5.0 prosjek da upiše neku srednje jaku školu, a nemaju vremena za nabijanje prosjeka jer imaju nogometne obveze, treninge, utakmice, nastupe na turnirima. I odustaju od nogometa."

U sportu da bi netko iz Hrvatske uspio u startu ima nešto teži put od ostalih...

"Puno znači iz koje zemlje dolaziš u tom svijetu nogometne uspješnosti. Netko tko je iz Hrvatske, teže mu je uspjeti nego nekom iz gospodarski jače zemlje."

Ivica Iko Pavičić nastavlja pričati:

"Najveće priznanje Zdravko Jurčić 'Miš', ja sam njemu davao sve svoje knjige, sve programe, pa čak i one koji imaju spuštena stopala. Predavao sam i u tom segmentu svojevremeno. S njim sam surađivao. Najveće mi je priznanje kad je trener svih trenera Miroslav Ćiro Blažević, kazao - 'samo budala bi rekao da nisam radio po nekim tvojim stvarima. Čak me i zvao 1994. u Dinamo, ali ja sam tad već radio, dobio posao... Zvao me legendarni Ćiro da radim u segmentu golmani. Uzeo je moju knjigu nogomet za mlade. "

'Miralem Ibrahimović je bio kod mene'

Miralem Ibrahimović, bivši golman Dinama, također je od profesora Pavičića upijao savjete i uzeo njegovu knjigu.

"Bio je i on kod mene. Kasnije mi se zahvalio i rekao kako mu je knjiga pomogla, on je kasnije uspio kao trener. Zahvalio mi se kazavši mi kako je program odličan. Lino Červar svojedobno me bio zvao iz Rima baš kad mi je izašla Tehnika vratara 2001., pa sam mu poslao knjige - Tjelesnu pripremu - je naručio. Kasnije sam mu poslao knjigu s posvetom Tehnika vratara. Kad su osvojili olimpijsku medalju."

Nije specijaliziran samo za golmane, nego za općeniti segment - nogometaši.

"Kad me trener svih trenera Ćiro zvao Dinamo, da vam iskren budem malo sam se i prepao. Kako ću ja sad tamo, ovo-ono... Ovdje, s druge strane, imao sam svoj posao. Ćiro me osobno bio zvao."

Njegove knjige i danas se koriste, njegov plan i program prepoznati su...

"Svako dijete po knjigi Tehnika vratara, elementi tehnike nogometaša i metodike - može postati vrhunski sportaš, odnosno napredovati. Naravno, trebaju se poklopiti još neke stvari, ali načelno mu može knjiga pomoći. Naravno, ako ima talent. Kako drugačije raditi ako nemate plan i program. Moje uvjerenje, sve se tu poklapa, jako puno knjiga sam ja i podijelio, kad sam shvatio da bez plana i programa nema naprijed. Ne može mi nitko govoriti da će doći na trening i iz glave nešto raditi. To je nemoguće. Trening je znanost."

Iza najvećih uspjeha stoji čitav niz ljudi koji su radili u datom trenutku s osobom, odnosno u sportu općenito. Sve se prelijeva kao u kakvu matricu...

"Onaj koji je specijalizirao nogomet, po mojem uvjerenju, ovakvi rezultati nogometne reprezentacije Hrvatske, to su i rezultati svih trenera i profesora u Hrvatskoj, sigurno u jednom segmentu. U jedan limb sljevalo se sve. Znanja svih trenera i profesora koji su na bilo koji način utjecali na te dečke na terenu i stručni stožer. I sve se poklopilo, napravio se takav jedan efekt."

'Nije trening vratara samo bacati loptu'

Profesor Pavičić nam tvrdi:

"Nije trening vratara samo bacat mu loptu na jednu ili drugu stranu. To je razvoj spretnosti, okretnosti, elastičnosti, te postizanje idealne točke napretka u određenom vremenskom periodu. To je ljudi moji znanost potkrepljena raznoraznim testovima. Zato su moje metode rada koristili svi u Hrvatskoj, čitava Hrvatska. Barem i sigurno u nekim segmentima."

Naravno, dotaknuli smo se i Dominika Livakovića. Njegova kvaliteta, doduše, nije sporna...

"Livaković je odličan golman, ali treba još raditi, napredovati, trenirati... Mora raditi još u istrčavanju na peterac. Taj detalj svog golmanskog opusa mora razviti i na njemu treba raditi. On je, inače, odličan golman."

I za kraj, Ivica Iko Pavičić otkrio nam je i tko mu je najbolji hrvatski golman ikad...

"Ivan Katalinić za mene je najbolji hrvatski golman unazad 30 godina. Osobno mi je i on čestitao na knjizi. Mislim da je najkompetentniji golman svih vremena što se tiče Hrvata. Daleko najjači."