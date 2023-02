Prisjećamo se lika i djela Miroslava Ćire Blaževića kroz razgovore s njegovim suradnicima, nekadašnjim igračima, ljudima kojima je oplemenio Ćiro i karijeru i život...

'Neću ići na pogreb, doživio sam traumu kad sam imao 15.'

Ivan Katalinić surađivao je s Ćirom u reprezentaciji Hrvatske. Popularni Kate bio je trener golmana i jedan od najbližih njegovih suradnika na SP-u u Francuskoj 1998., ali ne samo tada nego i čitavo vrijeme njihove suradnje na klupi Vatrenih.

"Kad su mi jučer ujutro javili, negdje oko 8 i 30, bio sam cijeli u trncima. Nažalost, neću ići na pogreb jer sam doživio traumu kad sam bio mali, ne volim vam ja pogrebe. Sa 15 godina mi je umro otac i to mi je ostavilo traumu. Rijetko kad idem na pogrebe, odmah vam bježim. Jednostavno, ne mogu", kazao nam je Ivan Katalinić.

Slike, sjećanja, prizori sami od sebe samo naviru kad pričamo o Ćiri...

'Jako teško mi je bilo primiti tu vijest'

"Bez obzira što nismo dugo radili, surađivali, bili smo 5-6 godina u reprezentaciji prije, bili smo povezani i zato mi je bilo jako teško primiti tu vijest, iako on već godinu dana nagovještava da je gotovo. Znate, najbolje se na čovjeku vidi po glavi, po promjenama na licu, tad se najbolje vidi u kakvom je stanju i to znači da niste daleko, što se ono kaže... Nažalost, pod zadnje se naš Ćiro promijenio, bilo je i više nego vidljivo i jasno da je bolest uzela maha rapidno i da je samo pitanje dana kad ćemo čuti ono najgore", iskreno nam priča Ivan Katalinić i nastavlja s prisjećanjima, sa uspomenama, s pričom o Ćiri Blaževiću koji je oplemenio i njegovu trenersku karijeru naposljetku...

'Želio je svakog saslušati i znao je s vrhunskim igračima'

"S Ćirom je bilo vrlo lako raditi zbog jednog ključnog detalja u svom radu, trenerskom pristupu i filozofiji - želio je svakog saslušati a on je na kraju donosio odluke. On nije samo imao nas samo da, eto, ima pomoćnike po nekoj dužnosti, mene, Branka Ivankovića, gospodina Srebrića, bio je tu i predsjednik Mikša, Ćiro je od svih nas želio čuti mišljenje. Tih godina bio je veliki nacionalni naboj, igrači koje je Ćiro imao na raspolaganju tad su bili vrhunski, igrali su u vrhunskim klubovima i tim je Ćiri i svima nama bilo lakše. Međutim, u tome svemu je bila jedna zamka - klase od igrača najteže je voditi - a Ćiro je tu znao s njima, znao je kome će davati više pažnje, kome će davati manje. Nekome ništa čak, ovisno o situaciji, ali znao je nekako najviše, po meni, uvijek je to Ćiro govorio za ručkom ili večerom - 'S novinarima treba biti na jednoj distanci'. Ćiro je dosta govorio neke stvari koje su se događale i to je bilo zanimljivo novinama".

Kate nam naglašava kako je Ćiro surađivao s novinarima koji, po filozofiji, podržavaju nekog samo kad su rezultati dobri - "Ćiro je s novinarima znao i bio dobar, a to je bilo u ono vrijeme kad je naboj bio velik nakon rata, kad tu nogomet nije bio samo u pitanju' - otkriva Katalinić i nastavlja:

'Poštivao je svakog'

"Bio je Ćiro fer u svemu, poštivao je svakog i to mu je na kraju i donijelo rezultate. Ima tu puno stvari stvarno, tamo od 1996. kad smo prvi put išli na jedno veliko reprezentativno natjecanje, na EP u Englesku, gdje smo osjetili i pričali o tome da možemo puno, da imamo dobru reprezentaciju, međutim bili smo nova država, tek smo se pojavili na velikoj nogometnoj sceni. Sve što nam se dogodilo tad protiv Nijemaca u četvrtfinalu turnira i nesretni 2-1 poraz, dobro nam je došlo u Francuskoj dvije godine poslije".

Branko Stipković, negdašnji dugogodišnji izvjestitelj i kolumnist Sportskih novosti, prisjetio se za spomenuti sportski dnevni list kako je Ćiro proaktao shemu za dobitnu kombinaciju uoči četvrtfinala SP-a 1998. protiv Njemačke.

"Ćirina analiza njemačkog suparnika Bertija Vogtsa dok se čeka SP-četvrtfinale s Elfom u Lyonu bila je: 'Tresao se kao srna pred karabinom, shvaćajući da predstoji uzvrat za nezasluženi prolaz u četvrtzavršnici Eura ‘96. u Manchesteru.”

Znači, Berti Vogts je napunio gaće, da se tako slikovito izrazimo...

"Je, istina, to je istina. I onda je Ćiro tu nosio onu svoju kapu francuskog policajca, imao je na klupi. Govorili smo si, govorio je i Ćiro da ćemo ih izbaciti, nokautirati, da smo bolji... Ćiro se protiv Njemačke, uoči utakmice, vraćao stalno na taj Manchester jer su nas tamo bili stvarno pokrali - 'Idemo sad pokazati da smo pokradeni, da smo bolji' - govorio je Ćiro. Iako, nije igračima trebao neki veliki motiv. Njemačka je u ono vrijeme bila velesila, a mi smo bili željni nogometne osvete, revanša", rekao nam je Ivan Katalinić.

Ćiro je nedavno odradio, pokazalo se, svoj posljednji veliki intervju s Andrijom Jarkom za RTL televiziju. U velikom intervjuu pričao je o svojim počecima, djetinjstvu, trenerskoj karijeri, ali mnogim anegdotama.

Legendarni Ćiro je otvorio dušu, pričao je o svojim motivacijskim govorima, o sukobu s Cvitanovićem - "Nikako nismo smjeli izgubiti od jedne Francuske koja je dvaput slabija od Nizozemske koju smo pobijedili. Kad se Boban povrijedio, da sam imao Cvitanovića, onoj sporoj obrani Francuza on zabija dva gola i mi smo prvaci svijeta", kazao je Ćiro reporteru Andriji Jarku.

"Cvitanović je bio izbačen u Engleskoj. A gledajte, to je bilo tako, tako se dogodilo. Ćiro je izabrao svoj autoritet. Dogodilo se to kad smo bili u Nottinghamu čini mi se. No, Ćiro je s tim potezom, u biti, pokušavao napraviti jedno, a to je probuditi ekipu, dati joj do znanja neke stvari. On je to radio ali nije to on radio bez veze, promišljeno je on to radio. Drugo, najveća stvar koja se dogodila u tom odnosu mene i Ćire, to sam vam već ispričao uoči početka Mundijala u Katru, u vezi Ladića i Mrmića. No, osim te anegdote, istaknuo bih jednu drugu. Naime, prije utakmice s Makedonijom, završilo je na kraju 3-2 za nas, on i ja smo se našli sami u svlačionici. Ivanković je bio negdje i gledao utakmicu, mislim da je bio u Makedoniji ili nešto, i onda je Ćiro meni kazao onako u svom stilu - 'Pa što šutiš, što ne pričaš ništa? A ja mu govorim - 'šefe, a što ću pričati, vi meni kažite što vam treba a ja ću vam reći. To je bio neki njegov razgovor. Volio je uvijek izvući nešto iz tebe prije važnih utakmica, znate kako je to u kvalifikacijama", zaključio je šjor Kate.