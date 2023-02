U Zagrebu je u 88. godini života nakon duge i teške bolesti preminuo bivši hrvatski nogometni izbornik Miroslav Ćiro Blažević. Blažević je preminuo nakon što se duže vrijeme borio sa zloćudnom bolešću, koja je, nažalost, metastazirala. Borio se poput ratnika do zadnjeg, onako iscrpljenog, na rubu, ali koji je spreman otići do kraja onako kako je to radio čitav svoj život - pobjednički!

Prvi put je Ćiri dijagnosticiran karcinom prostate 2011. godine, no Blažević se othrvao opakoj bolesti. Godinu dana nakon toga operiran je i zbog melanoma u početnoj fazi. U rujnu 2019. teška se bolest još jednom vratila, a nažalost ovoga puta Ćiro nije izašao kao pobjednik.

Jedno od posljednjih javnih pojavljivanja Blažević je imao sredinom prosinca prošle godine kada je u Zagrebu dobio nagradu "Vladimir Beara" za doprinos razvoju sportske kulture i društvene tolerancije, kao i kad se prošetao sa sinom Miroslavom po centru i tad se vidjelo da je bolest uzela maha, da je rapidno propao, da mu se zdravstveno stanje pogoršalo.

Nazvali smo Roberta Prosinečkog, proslavljenog hrvatskog bivšeg nogometaša, kako bi nam prokomentirao odlazak svog bivšeg trenera, izbornika, velikana... Robert Prosinečki javio nam se tih, utučen, tužan... Teško mu je bilo uopće i pričati o Ćiri sad u ovim trenucima kad svi za njim tugujemo...

"Ma... Ja i on smo imali specifičan odnos. Legendarni moj Ćiro, jel'... Nevjerojatno mi je žao. Kroz toliko godina, moja čitava karijera je bila vezana s njim. Nevjerojatno mi je žao, ali nije nas iznenadilo. Nažalost, znali smo kako naš Ćiro već duže nije dobro, napala ga je bila teška bolest. Sućut svima - a nama ostaju uspomene na njega, puno puno uspomena i sjećanja na njega", kazao nam je Robert Prosinečki i dodao:

"Pamtim samo sretne dane, kako ide ona pjesma. Ćiro je, bez daljnjeg, bio poseban. Nedostajat će nam nevjerojatno, svima će nam nedostajati, pogotovo nama koji smo ga viđali, koji smo mu bili blizu. To je jednostavno život. Posljednji put sam s njim razgovarao prije jedno mjesec dana. Rekao mi je da mu nije dobro. Živjeli smo blizu, viđali smo se ali evo, sad ga više nema".