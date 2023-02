Otišao je naš Ćiro. U Zagrebu je u 88. godini života nakon duge i teške bolesti preminuo bivši hrvatski nogometni izbornik Miroslav Ćiro Blažević. Blažević je preminuo nakon što se duže vrijeme borio sa zloćudnom bolešću, koja je, nažalost, metastazirala...

'Ćiro je apsolutno bio velik'

Prvi put dijagnosticiran mu je karcinom prostate 2011. godine, no Blažević se othrvao opakoj bolesti. Godinu dana nakon toga operiran je i zbog melanoma u početnoj fazi. U rujnu 2019. teška se bolest još jednom vratila, a nažalost ovoga puta Ćiro nije izašao kao pobjednik. Borio se poput ratnika do zadnjeg, onako iscrpljenog, na rubu, ali koji je spreman otići do kraja onako kako je to radio čitav svoj život - pobjednički!

Zovemo sve žive, bivše njegove igrače, suradnike, trenere, ljude koji su ga znali i kojima je oplemenio život - ovako ili onako. Jedan od njih je i Goran Vlaović, naš legendarni bivši napadač, bivši topnik brončanih Vatrenih i Dinama, između ostalih klubova - kojeg je Ćiro trenirao i u klubu i u reprezentaciji. Javio nam se jutros, tužnog glasa...

"Ćiro je apsolutno bio velik i trener koji je oplemenio i utkao puno toga u hrvatski nogomet. Naravno, Ćiro je bio i dio moje karijere. Stoga je ovo težak i tužan trenutak i za mene, ali i za sve ostale. Baš ono - tuga i nevjerica da ga više nećeš vidjeti i čuti. Žalostan sam, pogodilo me... Bio je bolestan, svi smo znali da je u teškoj zdravstvenoj situaciji ali opet, čovjek se nekako nada... S njim osobno sam stvarno proveo dosta smislenog profesionalnog a onda dosta i postprofesionalnog druženja. Za vrijeme profesionalnog je bilo suza i smijeha, a poslije je ostalo samo smijeha", govori nam Goran Vlaović i nastavlja.

'Vrte se slike, kadrovi...'

"Sad kad se prisjećamo našeg Ćire, vrte se slike, kadrovi, prizori... Puno je sad tu slika koje mi se vrte pred očima. Teško je zapravo možda sad svega se i prisjetiti... Imao sam jednu osobnu jednu situaciju s njim, ostavio bih ju za sebe i po tome ću je najviše pamtiti. I ja pamtim samo sretne dane, moramo ih pamtiti... Imao je poseban pristup prema svojim igračima, često i neshvaćen, barem u tim trenucima kad se tebi samom događa nešto tako. U svakom slučaju da, tretirao nas je sve na jedan specifičan način, između ostalog i dan danas se priča o tome. Zauvijek će se govoriti da je Miroslav Ćiro Blažević trener svih trenera."