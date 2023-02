U Zagrebu je u 88. godini života nakon duge i teške bolesti preminuo bivši hrvatski nogometni izbornik Miroslav Ćiro Blažević.

Blažević je preminuo nakon što se duže vrijeme borio sa zloćudnom bolešću, koja je, nažalost, metastazirala.

Prvi put dijagnosticiran mu je karcinom prostate 2011. godine, no Blažević se othrvao opakoj bolesti. Godinu dana nakon toga operiran je i zbog melanoma u početnoj fazi. U rujnu 2019. teška se bolest još jednom vratila, a nažalost ovoga puta Ćiro nije izašao kao pobjednik.

Od trenera svih trenera kroz suze se oprostio Zdravko Mamić.

"Ja sam prije par minuta sjeo u auto i vidio sam vijest. Doista je bio jedinstven, nema nitko sličan. Nisam vidio ni čuo za nekog poput njega. Ta kemija koja je bila između njega i ljudi i to ljudi različitih nacionalnosti, različitih rasa bila je nevjerovatna. On je bio tu poseban. Bio je čovjek topline, šarma, neviđene inteligencije i bio je poseban trener", rekao je Mamić za Dnevni Avaz.

"On nije ni približno ostvario rezultate kakav je bio trener. To mi je žao, zaslužio je puno više. Nikad nisam vidio takvog trenera kao što je on, bio je neviđen stručnjak. On je 1982. godine izazivao takvu euforiju u hrvatskom narodu da je mogao jednim pokretom ruke ili jednom rečenicom mobilizirati cijeli hrvatski narod."

"Jedinstvena osoba. Jako mi je teško govoriti o njemu. Bio mi je i vjenčani kum, prijatelj i uzor. I hvala mu za sve što me naučio i što je dao Dinamu i hrvatskom nogometu. Bio je i neviđeni čovjek", zaključio je Mamić.

