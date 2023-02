U Zagrebu je u 88. godini života nakon duge i teške bolesti preminuo bivši hrvatski nogometni izbornik Miroslav Ćiro Blažević. Ćiro je preminuo nakon što se duže vrijeme borio sa zloćudnom bolešću, koja je, nažalost, metastazirala.

Njegovo trenersko umijeće, a prije svega osobna karizma, osvajala je navijače i ljude gdje god je radio.

Trener svih trenera je u dugogodišnjoj trenerskoj karijeri vodio 19 klubova u Švicarskoj, Hrvatskoj, Grčkoj, Sloveniji, Bosni i Hercegovini, Kini i Iranu, a trenirao je i pet reprezentacija (Švicarsku, Hrvatsku, Iran, BiH, kinesku U-23). Međutim, dva velika rezultata obilježila su mu karijeru. Dinamov naslov prvaka bivše države 1982. godine, te bronca hrvatske reprezentacije na Svjetskom prvenstvu 1998. u Francuskoj.

Ćiro je posljednjih godina bio aktivan na Facebooku, gdje je u objavama otkrivao nepoznate i manje poznate detalje o svojem životu i karijeri.

U posljednjoj objavi, 31. siječnja, Ćiro se prisjetio humanitarne utakmice u Novom Vinodolskom u kojoj je vodio jednog od najvećih noigometaša u povijesti, legendarnog Argentinca Diega Maradonu.

"Sjećam se ove humanitarne utakmice u Novom Vinodolskom kada sam ga trenirao vrlo dobro. Bio je to velik dan za mene kao trenera! Prišao mi je skromno i pitao me što da igra, gdje da stane na terenu, a ja sam mu rekao ono jedino što sam mogao: “Marš tamo, j…. ti mater malu zelenu, mene si našao zajebavati i pitati šta da igraš. Igraj ono što misliš da treba!”Koliko se sjećam na toj utakmici je zabio 14 ili 15 golova… možda i 17!"

"Kada me pitaju tko je najbolji nogometaš u povijesti, a često to čine iako je stručnjaku poput mene nemoguće odgovoriti na tako laički postavljeno pitanje, uvijek istaknem njega kao jednog od tih jer povratna informacija koju je njegov mozak i tijelo imalo, ne može se usporediti ni sa čim. U frakciji sekunde on bi tri puta promijenio odluku kako će proći protivničkog igrača ili gdje će dati loptu… Šuker mi je govorio kako mu je Maradona u Sevilli rekao da samo trči prema golu i ne osvrce se, a lopta će se - uvjeravao ga je - u pravom trenutku naći ispred njega.

"Upravo tako je i bilo, a Davor je izmeđuostaloga zahvaljući i njegovim asistencijama zabio toliko golova da je odmah dobio ponudu od Real Madrida…. Moram međutim priznati da i Messi to ima, tu povratnu informaciju, pa možda još i više od Maradone iako je ovaj bez ikakve sumnje mnogo veća manga. Uz to je, da vam i to kažem, bio duša od čovjeka! Svi su ga voljeli gdje god bi došao, a on nikoga nije ostavio bez zagrljaja, stiska ruke, fotografije, autograma ili osmijeha… Kao što to uostalom oni najveći uvijek i čine!", stoji u objavi.