Irci u šoku: 'Rijeka kasnim golom slomila srce, mogli smo gledati i pitati se što je moglo biti...'

U uzvratnom susretu 3. pretkola Europske lige nogometaši Rijeke su u utorak u Dublinu svladali Shelbourne s 3-1 i prošli dalje s ukupnim rezultatom 4-3. U prvom susretu u Rijeci slavili su Irci s 2-1.

Pogotke su za Riječane postigli Toni Fruk (33), Tiago Dantas (73) i Ante Oreč (90), a za Shelbourne je pogodio Ademipo Odubeko (85pen).

Rijeka je ovom pobjedom osigurala jesen u Europi. U playoffu Europske lige igrat će protiv boljeg iz dvoboja austrijskog Wolfsbergera i grčkog PAOK-a (0-0), a ako prođu, igrat će u osam utakmica Europskoj ligi. Ako ispadnu u playoffu, Riječani će završiti u ligaškoj fazi Konferencijske lige.

Nakon utakmice u Irskoj je zavladalo veliko razočaranje.

"Frenetično slavlje s klupe Rijeke nakon završetka utakmice pričalo je svoju vlastitu priču, a njihova radost pokretana je kombinacijom ushićenja i olakšanja. Sve što su navijači Shelbournea mogli učiniti bilo je gledati i pitati se što je moglo biti", piše Irish Independent, a naslov na timesu glasi:

"Kasni pogodak Rijeke slomio je srce Shelsa u dramatičnoj utakmici"

"Shelbourne je ispao iz dva UEFA-ina natjecanja, a sada će europsko putovanje nastaviti u play off-u Konferencijske lige. Suparnik će se znati u četvrtak", piše Times.

