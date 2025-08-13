Bivši Vatreni podigao glas: 'Nije u redu da se to govori za Đalovića i širi negativa'

Rijeka je uspjela! Nogometaši Radomira Đalovića anulirali su šokantan poraz iz prve utakmice prošlog tjedna i u uzvratnom srazu u Dublinu, nakon drame, osigurali europsku jesen u natjecanju po skupinama Konferencijske lige, odnosno playoff Europske lige. Riječani su na stadionu Tolka Park svladali irski Shelbourne rezultatom 3-1 i s ukupnih 4-3 izborili plasman u doigravanj. Pokazali su Riječani karakter, a pobjedu je u posljednjim trenucima regularnog dijela osigurao Ante Oreč, pretvorivši se iz tragičara u apsolutnog junaka susreta. Spektakularni pogoci Tonija Fruka i Tiaga Dantasa utrli su put prema trijumfu koji Rijeci.

Golemi pritisak

Pritisak na momčadi s Kvarnera bio je golem. Nakon, prema riječima trenera Radomira Đalovića, "vrlo bolnog i neshvatljivog" poraza u prvoj utakmici, za koji se i ispričao navijačima, u Dublin se putovalo sa samo jednim ciljem – pobjedom i prolaskom dalje. Unatoč teretu očekivanja i nizu pehova koji su momčad pratili u posljednje vrijeme, uključujući crvene kartone i dosuđene jedanaesterce, Riječani su na terenu djelovali kao momčad čvrstog karaktera.

"Ovo je veliki uspjeh za nas. Igrači su pokazali kakva su ekipa, kakav karakter i klasu imaju. Kontrolirali smo utakmicu u svakom trenutku i zasluženo prošli dalje", izjavio je ponosni Đalović nakon susreta.

Njegova je momčad od prve minute preuzela kontrolu nad zbivanjima na terenu, pokazavši zrelost i odlučnost da ispravi pogrešku iz prvog dvoboja. Ta kontrola bila je ključna, osobito u trenucima kada su sudačke odluke prijetile poremetiti ritam utakmice.

'Uvijek treba gledati pozitivno'

"Zato uvijek treba gledati pozitivno", kazat će Daniel Šarić, bivši nogometaš Rijeke, Sporting Gijona, Dinama i Panathinaikosa, danas nogometni trener.

Hrvatski nogomet ima minimalno dva predstavnika u skupinama europskih nogometnih liga.

"To se nije dogodilo od 2020. To je uspjeh za Rijeku i hrvatski nogomet. Istina, bilo je to puno teže nego što su to svi očekivali, ali na kraju se samo rezultat broji", rekao je za portal Net.hr Daniel Šarić.

Rijeka s Frukom i bez Fruka su dvije različite Rijeke...

"Naravno da je Fruk bitan igrač. Meni je drago bilo da je veći dio utakmice igrao na svojoj prirodnoj poziciji gdje može puno više dati nego kad igra u samom vrhu napada. Fruk je jako jako bitan igrač za Rijeku, vidjelo se da Rijeka drugačije diše kad je on na terenu."

Daniel Šarić otkrio nam je i detalje koje je on, kao trener vidio...

"Prvo, Đalović me nije iznenadio odabirom taktike ili igrača. Drago mi je da je Rijeka igrala s pravom špicom i sa Frukom iza njega, ali Rijeka igra uvijek isto, u biti, u istom sustavu, samo s rotacijom Fruka u špici ili igra s prvom špicom i s Frukom iza njega. Mnei je opcija kad Fruk igra iza špice puno draža i mislim da je puno bolje za Rijeku. Rijeka je morala pobijediti Shelbourne, da Rijeka nije prošla bilo bi to loše, izuzetno loše. Razlika u kvaliteti je ogromna, bez obzira na prvu utakmicu vidjelo se da je Rijeka puno bolja i kvalitetnija momčad. Shelbourne je rastrčan, borben, ali nemaju kvalitetu. Nisam uopće sumnjao u prolaz Rijeke. Bilo je to puno teže nego što su svi očekivali."

'Jurić je dao dubinu, a onda je Fruj malo slobodniji'

Očekivali smo rutinski prolaz, a završilo je dramom...

"Istina, ali na kraju se samo rezultat broji. Rijeka je sigurno u skupinama Konferencijske lige, ima priliku ući u Europsku ligu, odlično je i za Rijeku i za hrvatski nogomet da skupljaju bodove, jer su nam bodovi već počeli nedostajati, koeficijent moramo popraviti i malo smo ga ovim digli, da nam kvalifikacije budu lakše."

Je li ključ pobjede Rijeke u Dublinu bila konkretnost i činjenica da su više bili u završnici nego u prvoj utakmici na Rujevici?

"Istina, ali imali smo i prvu špicu - Jurića. On odmah daje dubinu i Fruk je onda tu malo slobodniji. Vidjeli smo dva sjajna udarca i prekrasna gola".

Dantas je dao golčinu i pol...

"Frukov je bio dobar, Dantasov predobar. Malo su zakomplicirali na kraju, ali sve se to dobro završilo."

'Rijeka može do skupine EL'

Može li Rijeka do skupine Europske lige?

"Zašto ne bi mogla. PAOK i Wolfsberger, jer Rijeka će na boljeg iz tog ogleda, bolje su momčadi i Rijeka će sigurno podići nivo igre kao bi ih prošli, ali nisu momčadi s kojima se ne može igrati ili koje su neprelazne. Postoje tu šanse. Vidjet ćemo. Nadam se da će Rijeka nešto napraviti, ako ne, ima Konferencijsku ligu. Bez obzira na ligu, nadamo se da će Rijeka odigrati bilo koju ligu. Konferencijska liga je definitivno lakša od Europske lige. Mogla bi Rijeka tu svašta napraviti. Treba samo vjerovati. Tko zna, možda Rijeka završi u skupini EL. PAOK i Wolfsberger su puno bolje momčadi od Shelbournea, ali kažem, nisu momčadi, poput Ludogoreca kao što isto spada u red tih momčadi, koje se ne mogu dobiti. Itekako ih se može dobiti i nadigrati, u to nemojte sumnjati."

Rijeka će za playoff EL morati podići kvalitetu svoje igre.

"To definitivno, nema druge."

Radomir Đalović je nakon poraza u prvoj utakmici od Shelbournea na Rujevici bio na udaru navijača, društvenih mreža i medija. Zamjeralo mu se da je ziheraš, da ne voli riskirati i izlaziti iz svoje taktičke zone komfora.

"Danas svi pišu sve i svašta'

"Gledajte, danas su mediji takvi da jednostavno možeš pisati sve i svašta, da svako može pisati sve, a za društvene mreže da ne govorim. Na društvenim mrežama komentiraju oni koji pojam nemaju o nogometu, piše se sve i svašta, svatko može napisati što hoće. Malo tu ljudi ima koji stvarno razumiju nogomet. Ako netko osvoji prvenstvo i Kup, onda je glupo govoriti da je ziheraš. Đalović ima svoj stil, svoj način kako igra, napravio je na osnovu toga veliki uspjeh. Uzeti prvenstvo i Kup ispred Dinama i Hajduka veliki je uspjeh. Trenerski posao je takav, nažalost, možeš sto puta nešto osvojiti i malo lošije krene, onda svi udaraju po tebi. Tako je nažalost u trenerskom poslu."

'Nemojmo tako brzo okretati ploču'

Daniel Šarić je naglasio i sljedeće:

"Nije to samo kod njega slučaj, to je svakom, ali to je tako. Puno ljudi ima priliku iznositi neko svoje mišljenje, puno njih veze nema s nogometom. Ne bih ja to uzimao kao nešto relevantno. Rijeka ide dalje, izborila je europsku jesen, Konferencijsku ligu, ima šansu za skupinu Europske lige. Istina, bilo je teško, međutim je li Đalović ziheraški pristupio, nije, izlazi li dovoljno iz zone komfora u taktičkom smislu, ljudi dragi, to sad nije bitno, a nakon što je napravio, to i ne stoji za njega. Budimo pozitivni. Dinamo je u Europskoj ligi, Rijeka je najmanje u KL-u, Hajduk ima šansu za KL, čekamo i njega i nadamo se da će nešto napraviti. Negativnosti ne treba izvlačiti. Trenerski posao je čudan i težak, sto puta napraviš dobre stvari i onda nešto ne krene kako treba i onda svi po tebi. Treba se i s tim nositi. Radomir Đalović treba raditi kako zna i misli, dosad je napravio dosta toga, tako da ne treba tako brzo okretati ploču i nije u redu da se to govori za njega".

'Velika većina novinara nema nogometno znanje'

I za kraj, Daniel Šarić govori:

"Sezona je tek počela, SHNL je tek krenuo, Europa isto, utakmice su kakve jesu, Rijeka igra kako igra. Ušla je Rijeka u Konferencijsku ligu, a to je nekakav cilj. Ne treba sad neke stvari iznositi, raditi napetost i probleme izazivati bez razloga. Radomir Đalović je puno toga dobrog napravio i ne treba to sad zaboraviti, ne samo njemu nego i ostalim trenerima. Ima novinara koji razumiju nogomet i koji na taj način pišu i izvještavaju, ali ima ljudi i velika većina je onih koji nemaju dodira i nemaju baš neko veliko nogometno znanje, a pišu sve i svašta i pokrenu neku negativu. Tada se počinju raditi neke priče koje su nekako više izmišljenje nego objektivne. Rijeka je napravila što je trebala. Nogomet je takav da si mogao imati sto šansi, odigrati perfektno i izgubiti. To se zna događati, uvijek je ovo bolja opcija", zaključio je Daniel Šarić.

