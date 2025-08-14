Hajduk ovo nije napravio već sedam godina, je li konačno vrijeme za ono što navijači zaslužuju?

Na poluvremenu utakmice na Poljudu u četvrtak većini je navijača Hajduka kroz glavu prošla misao "Zar je moguće da nam se opet ovo događa?"

Hajduk je na poluvremenu gubio 1:0 od Dinamo Cityja iz Tirane, a bio je puno bolja momčad i realan rezultat je bio barem 2:0 za Splićane. U drugom poluvremenu ipak su stvari sjele na svoje, Bruno Durdov i Sanyang Bamba su zabili i Hajduk je došao do zaslužene pobjede. Nije prednost od jedan razlike idealna, posebice uz činjenicu da je igrom i dojmom Hajduk zaslužio više od toga, ali minimalna prednost je bolja ni od kakve.

U Tirani neće biti nimalo lako. Dinamo je pokazao na Poljudu da se ne misle samo predati Hajduku i da imaju svoje adute koji će zasigurno biti izraženiji na Nacionalnom stadionu u Tirani. Albancima optimizam može dati i Hajdukova recentna povijest u Europi koja nije niti malo uvjerljiva.

Dvije pobjede čekaju se sedam godina, a pobjeda u gostima pet

Naime, Hajduk je zadnji put prolaz u Europi uz dvije pobjede upisao 2018. godine kada su izbacili Slaviju iz Sofije u drugom pretkolu Europske lige s 1:0 doma i 2:1 u gostima. Nakon toga je Hajduk u europskim natjecanjima imao devet dvomeča (2020. se igralo na jednu utakmicu) i niti jednom nije slavio u obje utakmice.

U tih devet sudara Hajduk je prošao tek Vitoriju Guimaraes, HB Torshavn i Ziru. Vitoriju su dobili ukupno 3:2, Ziru tek nakon produžetaka, a s Faranima su jedino imali prolaz od dva razlike, a i ta pobjeda je došla na Poljudu dok je na Otocima bilo 0:0. To govori da je Hajduk daleko od toga da može unaprijed računati na pobjedu. Pobjeda u gostima u Europi čeka se od 2020. kad je Hajduk s 1:0 svladao Renovu u Makedoniji.

Foto: Zvonimir Barisin/pixsell

Od tada je odigrano osam utakmica, a Hajduk je gubio čak pet puta i remizirao tri sa suparnicima, ruku na srce, nedostojnim hajdučke veličine (HB, Ružomberok, Zira).

Pobjeda ili ne, u Tirani se mora ići na prolaz. Zna to i Garcia koji u svojim izjavama, razumljivo, puše i na hladno, ali je svjestan činjenice da se u Tirani očekuje prolaz, koji uz igru s Poljuda ne bi smio doći u pitanje, a onda Jagielloniju ili Silkeborg čeka poljudski pakao pred 35 tisuća navijača koji će moći namirisati europsku jesen prvi puta nakon 15 godina.

