Garcia: 'Neki igraju preko svog limita, ali on nema straha ni u jednoj stanici svog tijela'

Hajduk u četvrtak od 20:45 kod Dinamo Cityja u Tirani igra uzvratnu utakmicu trećeg pretkola Konferencijske lige.

Bijeli imaju prednost od 2-1 iz prvog susreta na Poljudu, a ulog je prolaz u finalno pretkolo (play-off) i borba za ulazak u grupnu fazu natjecanja koja donosi i veliku financijsku injekciju koja bi itekako dobro došla splitskoj momčadi.

"Imamo prednost, ali bit će teška utakmica. Igramo protiv dobrog protivnika, a ako ne budemo dobri, oni mogu biti opasni. Nadam se da ćemo početi u dobrom ritmu i održati ga kroz utakmicu. Mislim da smo bili dobri u prvoj utakmici, ali možemo biti bolji u presingu. Stvorili smo puno šansi i mogli smo pobijediti s većom rezultatom", rekao je trener Hajduka, Gonzalo Garcia u najavi utakmice pa odgovorio na pitanje je li Hajduk favorit:

"Ovo je Europa, nema lagane utakmice. Oni imaju ovog trenera već neko vrijeme, dok smo mi na početku procesa. Treba isto reći kako smo gubili u prvoj utakmici i kako smo kontrolirali susret protiv Zire, pa na kraju otišli u produžetke. Rekao bih da smo favoriti, ali moramo biti oprezni."

Hajduk je u jakom ritmu i igra vrlo važne utakmice svakih para dana.

"Mogu reći da je to samo na neki način naša prednost, ali neki igrači ipak previše graju, preopterećeni su. Pokušavamo rotirati, ali na nekim pozicijama to ne možemo. Neki igraju preko svog limita, imamo dva dana za pripremiti utakmicu. Ne bih rekao da je u potpunosti prednost. Da sam tu duže vrijeme, onda bi bila prednost. Ovako smo uvijek u nekoj brzini."

Hoće li zbog toga ekstra mijenjati?

"Postoji mogućnost da Bamba krene, zabio je u prvoj utakmici. Sva krila rastu. Brajković igra dobro, a imamo i Rebića. Dosta je konkurencije na toj poziciji, pokušat ćemo malo rotirati. Vidjet ćemo."

'Hajdukove navijače osjetiš odmah'

Bijele će i u Tirani pratiti veliki broj navijača.

"Hajdukove navijače osjetiš odmah, prate nas svugdje. Imamo osjećaj kao da smo uvijek kući, poštujem ljude koji imaju strast i energiju, nadam se da ćemo ih razveseliti", zaključio je Garcia koji se na pitanje o eventualnom raspucavanju penala dotaknuo svog veznjaka:

"Pajaziti može pucati penal ako želi. Mislim da nema straha ni u jednoj stanici svog tijela", zaključio je Garcia nakon koga se obratio i veznjak Adrion Pajaziti koji neće biti stranac na modernom stadionu kakav Bijele očekuje u Albaniji.

"Odličan je osjećaj igrati u Albaniji, to mi je dom. Moja obitelj će biti tu. Jako sam uzbuđen. Igrao sam nekoliko utakmica na ovom stadionu, to je nešto posebno. Igrao sam s reprezentacijom i svaki put kad sam igrao osjećao sam se jako ponosno", rekao je Pajaziti koji je bio vrlo dobar u prvom susretu:

"Mislim da sam odigrao dobru utakmicu. Trebam osvajati duele, biti pun energije."

Je li spreman za penale?

"Nadam se da ćemo završiti posao u 90 minuta, ali ako ih treba izvesti hoću. Dobrovoljno ću se javiti, ali to ovisi o treneru", zaključio je Pajaziti.

