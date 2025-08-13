Turci plasirali bombu: Znači li ovo Livakovićev povratak u Dinamo?

Dominik Livaković definitivno je na izlaznim vratima Fenerbahčea. Potvrdile su to prve dvije utakmice ove sezone u kojima je Fener igrao s Feyenoordom i ušao u playoff Lige prvaka.

Obje utakmice je Livaković proveo na klupi što znači da Mourinho ne računa na Zadranina kao svog prvog vratara. Prednost pred njime ima turski vratar Irfan Egribayat. Novinar turskog A Spora Erdem Akbas tvrdi kako Fenerbahče želi posuditi Livakovića, a u kontaktu su s nekoliko hrvatskih i europskih klubova i da bi Livaković preferirao povratak u domovinu.

🎙️ @ErdemAkbs: Fenerbahçe, Dominik Livaković'in kiralanması için hem Hırvatistan hem de Avrupa'nın önemli birkaç kulübü ile temas halinde. Livaković ise ülkesine dönmek istiyor. pic.twitter.com/YgLGAweMBc — A Spor (@aspor) August 13, 2025

To vrlo vjerojatno znači da se Livaković želi vratiti u Dinamo i zamijeniti Nevistića kao plavu jedinicu. Hajduk je nedavno doveo Ivicu Ivušića i to definitivno nije opcija. Rijeku također ne treba isključiti. Martin Zlomislić brani odlično, ali glasne su špekulacije da bi i on mogao napustiti Rijeku kao i Fruk i Janković.

Vidjet ćemo što će biti. Turci su već svuda selili Livakovića, ali sigurno je da će negdje završiti jer grijanje klupe u Feneru nije ono što ga zadovoljava. To smo mogli vidjeti jučer.

