Legenda sasula paljbu po Modriću: 'Razočaran sam, nitko ga nije tražio pa je došao na groblje'

Luka Modrić stigao je ovoga ljeta u Milan kao velika zvijezda i oduševio je Talijane, no ne misle svi da je on pravo pojačanje za Rossonere iza kojih je razočaravajuća sezona. Jedan od kritičara je legendarni talijanski nogometaš Paolo di Canio.

Di Canio nije sipao kopmplimente na Lukin račun, već je rekao ono za što misli da je bolna istina. Isto misli i za slavnog Belgijanca Kevina de Bruynea (34), koji je ovoga ljeta potpisao za Napoli pošto mu je istekao ugovor s Manchester Cityjem.

"Ne želim biti razarač, ali imam dvije misli. Prvo: Uživat ću u njihovoj igri, ali sam razočaran što ih niko nije tražio u Europi. Čak ni treće, četvrte ili pete lige. Mi smo ih uzeli prvi. Vidjet ćemo dodavanja vanjskom Hrvata ili pasove Belgijanca, s njihovom brzinom, tempom i prostorom koji će im biti lakši. Ali talijanski nogomet, od Ronalda do Riberyja, vraća ljude u njihove mračne godine", rekao je di Canio u razgovoru za Gazettu dello Sport pa dodao:

"Želim upotrijebiti izraz na prijateljski, ne pogrdni način: groblje plemenitih slonova. Kao djeca, kažu da su gledali naš nogomet, ali došli su s 40 godina. Dolaze u divne klubove, ali u ligu koja je u njihovim sjećanjima."

Di Canio je 90-ih godina prošlog stoljeća bio zvijezda Lazija, Juventusa i Milana s kojim je 1996. osvojio Serie A.

