Allegri riješio veliku dilemu oko Modrića: Pronašao mu je novu poziciju na terenu

Massimiliano Allegri ovog se ljeta vratio na klupu Milana, a jedan od najvećih izazova na klupi Rossonera bit će mu kako ispravno koristiti Luku Modrića u svojoj momčadi. Kapetan Hrvatske bliži se 40. rođendanu, ali i dalje igra na izrazito visokoj razini i zasigurno će imati jednu od ključnih uloga u momčadi, ali Allegri tek treba odlučiti koju će rolu dati legendarnom veznjaku.

Glavna dilema bila je hoće li ga koristiti kao tzv. 'registu', odnosno u ulozi koju je poznatom učinio veliki Andrea Pirlo. Modrić bi u tom slućaju igrao ravno ispred obrambene linije te bi iz praktički posljednjeg reda bio zadužen za kreaciju. Druga opcija bila je da bude u više 'box to box' ulozi i ima punu slobodu kretanja po terenu, a Tuttosport piše kako će ipak dobiti ulogu registe, prenosi SempreMilan.

Allegri će stoga, u kombinaciji s Modrićem, koristiti fizički moćnije vezne igrače poput Rubena Loftusa-Cheeka, Youssoufa Fofane i Ardona Jasharija koji bi trebali pružati podršku legendarnom Hrvatu.

