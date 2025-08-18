JUNACI /

Nisu na Dalićevu popisu, ali danas su briljirali, pogledajte golove Hrvata u Kupu Italije

Foto: Profimedia

Domagoj Bradarić zabio je za Veronu, a Nikola Vlašić za Torino

18.8.2025.
23:19
Sportski.net
Profimedia
Dobar dan imali su naši nogometaši u prvoj rundi Kupa Italije (prvoj rundi kad su prvoligaši u pitanju). Domagoj Bradarić zabio je za Veronu, a Nikola Vlašić za Torino.

Bradarić nije počeo utakmicu protiv trećeligaša Audace Cerignole, ali je ušao već u devetoj minuti. U 55. minuti je vrlo lijepim pogotkom doveo Veronu u vodstvo. Domaćini su u sudačkoj nadoknadi uspjeli izboriti jedanaesterce, ali Verona je ipak slavila 4:2 i prošla u sljedeću rundu gdje je čeka Venezija.

Pogodak Bradarića pogledajte OVDJE.

Nikola Vlašić donio je pobjedu Torinu protiv drugoligaša Modene. Niksi u 52. minuti zabio gol i donio prolaz Torinu koji će u sljedećoj rundi igrati protiv Pise. Pogodak Nikole Vlašića pogledajte OVDJE.

TorinoVeronaDomagoj BradarićNikola Vlašić
