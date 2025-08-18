Velikan s Korzike proglasio bankrot: Francuski nogomet u ozbiljnoj krizi

AC Ajaccio, klub s bogatom poviješću i simbol korzikanskog nogometa, službeno je proglasio bankrot nakon višemjesečne financijske agonije. Time je, po prvi put u posljednjih 27 godina, izgubio profesionalni status i suočava se s potpunim kolapsom.

U velikim problemima

Kako javlja Corse-Matin, vodstvo kluba je u ponedjeljak podnijelo zahtjev za stečaj trgovačkom sudu u Ajacciu, nakon što nisu uspjeli pronaći investitore niti zatvoriti procijenjeni financijski manjak od 13 milijuna eura. Ovaj potez rezultirat će gubitkom oko 180 radnih mjesta te zatvaranjem klupskog trening-centra – koji je još u svibnju ove godine bio proglašen najboljim u Ligue 2.

Ajaccio je nakon ispadanja iz Ligue 1 u sezoni 2023./2024. igrao u drugoj ligi, no sada se zbog dugova i strožih financijskih zahtjeva DNCG-a (francuskog nadzornog tijela za financije klubova) povlači iz svih nacionalnih natjecanja. Dug koji je iznosio oko 8 milijuna eura narastao je na 13 milijuna, što je dovelo do administrativnog izbacivanja iz svih ligaških sustava. U ovom trenutku jedina opcija za opstanak je povratak u Régional 1 – šestu razinu francuskog nogometa, što bi bio nezapamćen pad za klub koji je prije samo dvije sezone igrao protiv najjačih u Ligue 1.

Ima još nade

Nada ipak još nije u potpunosti ugašena. Amaterska sekcija kluba pokušava se žaliti do četvrtka u nadi da će izboriti nastup barem u National 3, petoj ligi. U međuvremenu, navijači su već pokrenuli akcije za spas kluba – inicijativa Socios ACA prikupila je više od 10.000 eura već u prva 24 sata online kampanje.

Ajaccio, koji je u posljednjem desetljeću dvaput izborio promociju u Ligue 1, sada proživljava najteži trenutak u svojoj suvremenoj povijesti. Očekuje se da će uprava podnijeti ostavku, a budućnost kluba, ako uopće opstane, seli se u amaterske vode.

Ova situacija samo je još jedan alarm za francuski profesionalni nogomet koji se nalazi u svojevrsnom slobodnom padu. Podsjetimo, i slavni Lyon je do prije nekoliko tjedana bio pred izbacivanjem iz Ligue 1 zbog neodgovarajućih financijskih izvješća, koje je DNCG u prvom nalazu odbila prihvatiti. Tek uz žurne korekcije i jamstva, Lyon je izbjegao najgori scenarij, ali također svi su svjesni što se dogodilo Bordeauxu.

Sve više klubova u Francuskoj, neovisno o povijesti i veličini, suočava se s egzistencijalnim problemima. Stručnjaci upozoravaju da sustav – koji je dugo slovio za jedan od najstabilnijih u Europi – sada pokazuje znakove ozbiljnog gašenja.

Francuski nogomet stoji na rubu strukturne krize, a sudbina Ajaccija mogla bi biti tek početak šireg urušavanja.

