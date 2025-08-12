SVI NA POD /

Panika u bazenu: Pucnjevi prekinuli utakmicu na Svjetskom vaterpolskom prvenstvu

Panika u bazenu: Pucnjevi prekinuli utakmicu na Svjetskom vaterpolskom prvenstvu
Naime, u drugoj četvrtini utakmica je prekinuta nakon što su se čuli pucnjevi izvan bazena

12.8.2025.
12:03
U Brazilu se održava Svjetsko juniorsko vaterpolsko prvenstvo za djevojke, a bizarna situacija dogodila se na utakmici Kine i Kanade

Naime, u drugoj četvrtini utakmica je prekinuta nakon što su se čuli pucnjevi izvan bazena. Došlo je do panike, sutkinje i publika su legli na pod, a vaterpolistice su brzo izašle iz bazena kako bi napravile isto. „Utakmica je prekinuta na otprilike minutu. Naša je ekipa vidjela da se policija brine o tome“, rekao je u ponedjeljak u izjavi Marco Antonio Lemos, čelnik saveza vodenih sportova savezne države Bahia.

 

 

Policija je rekla kako je do pucnjeve došlo u tijeku lova na lopova izvan bazena na kojem se održavala utakmica. Nakon što se utakmica nastavila o incidentu su obaviješteni i gledatelji i sve je prošlo bez posljedica.

