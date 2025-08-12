Panika u bazenu: Pucnjevi prekinuli utakmicu na Svjetskom vaterpolskom prvenstvu

U Brazilu se održava Svjetsko juniorsko vaterpolsko prvenstvo za djevojke, a bizarna situacija dogodila se na utakmici Kine i Kanade.

Naime, u drugoj četvrtini utakmica je prekinuta nakon što su se čuli pucnjevi izvan bazena. Došlo je do panike, sutkinje i publika su legli na pod, a vaterpolistice su brzo izašle iz bazena kako bi napravile isto. „Utakmica je prekinuta na otprilike minutu. Naša je ekipa vidjela da se policija brine o tome“, rekao je u ponedjeljak u izjavi Marco Antonio Lemos, čelnik saveza vodenih sportova savezne države Bahia.

#WATCH Gunshots were heard twice during the #China vs. #Canada U20 Water Polo World Championship match in Salvador, #Brazil.



After the game resumed, the Chinese team finally won the game 12:8. pic.twitter.com/3AesIe7RS0 — Ifeng News (@IFENG__official) August 11, 2025

Policija je rekla kako je do pucnjeve došlo u tijeku lova na lopova izvan bazena na kojem se održavala utakmica. Nakon što se utakmica nastavila o incidentu su obaviješteni i gledatelji i sve je prošlo bez posljedica.

