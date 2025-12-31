Tragična ekspedicija u Škocjanskoj jami: Ronioc smrtno stradao, u intervenciji sudjelovalo 75 ljudi

Spasioci su iz Škocjanskih jama uspjeli iznijeti tijelo slovenskog ronioca (49), koji je smrtno stradao tijekom ronjenja.

U iznimno zahtjevnoj intervenciji sudjelovalo je oko 75 pripadnika Speleološke spasilačke službe. Službeni uzrok nesreće još nije poznat, a detalji će biti predstavljeni danas u 10 sati, piše 24ur.com.

"Posljednji spasioci izašli su iz jame. Intervencija je završena", objavila je Speleološka spasilačka služba u 3.45 sati na Facebooku. Tijelo slovenskog ronioca, koji je poginuo u Škocjanskim jamama, izneseno je iz jame na nosilima.

Sve službe na terenu

U zahtjevnom tehničkom transportu, koji je trajao osam sati, sudjelovalo je više od 70 pripadnika Speleološke spasilačke službe. Iako je vodostaj u jami bio relativno nizak, spasioci su se suočavali s jakim brzacima, što je znatno usporilo izvlačenje nosila, pojasnili su iz službe.

U jamu je upućena i vodena ekipa, koja je pomagala na najopasnijim vodenim prijelazima.

U akciji spašavanja sudjelovali su i stožer civilne zaštite općine Divača, regionalni stožer civilne zaštite za primorsko-notranjsku regiju, Dobrovoljno vatrogasno društvo Divača te policija. Pomoć je pružila i jedinica za brze intervencije civilne zaštite, koja je osigurala psihološku podršku.

Dvojica su se vratila, jedan nije...

Speleronioc preminuo je ubrzo nakon početka istraživanja jame, izjavio je jučer zamjenik voditelja Speleološke spasilačke službe Maks Merela. U potopu su sudjelovala trojica speleoronilaca, uz pomoć jedanaesteročlane logističke ekipe. Oko 11 sati zaronili su u prvi sifon, iz kojeg su se vratila dvojica ronilaca.

Stradalog ronioca odmah su izvukli iz sifona i započeli s oživljavanjem.

"Unatoč prisutnosti speleoloških spašavatelja, unesrećenom nije bilo pomoći", pojasnio je voditelj službe. Dvojica spašavatelja odmah su krenula prema površini i aktivirala speleološku spasilačku službu, a u jamu su potom poslani i liječnik te komunikacijska ekipa.

Gdje se točno dogodila nesreća?

Mjesto nesreće, sifon nazvan "Ledeni dihnik", nalazi se više od 1000 metara od ulaza u jamu i znatno je udaljeno od turističke rute kroz jamu, koja je dio UNESCO-ve svjetske baštine.

Od ulaza u jamski kompleks do mjesta nesreće potrebno je oko sat vremena hoda.

Nesreća se dogodila tijekom istraživačke akcije speleoronilaca, čiji je cilj povezivanje Škocjanskih jama s Kačnom jamom.

