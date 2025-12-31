FREEMAIL
Dužnosnik podsjetio: Partner vam uskraćuje seks? Prijavite ga, kazna je do dvije godine zatvora!

Dužnosnik podsjetio: Partner vam uskraćuje seks? Prijavite ga, kazna je do dvije godine zatvora!
Foto: Shutterstock

Zakon se jednako primjenjuje za oba spola

31.12.2025.
9:18
Webcafe.hr
Shutterstock
Dennis Fiakpui, zamjenik lokalnog zapovjednika u regiji Oti, izjavio je za Gansku novinsku agenciju da uskraćivanje seksa bračnom partneru može dovesti do tužbe za emocionalno zlostavljanje prema Zakonu o obiteljskom nasilju iz 2007. godine.

Fiakpui je u nastavku naglasio da takve tužbe uopće nisu bezazlene te da za seks neraspoložene supruge, u slučaju da ih sud proglasi krivima, mogu završiti u zatvoru u trajanju do maksimalno dvije godine.  

Potvrdio je da se zakon jednako primjenjuje i na muškarce koji uskraćuju seks svojim ženama te je pozvao pripadnice ljepšeg spola da se ne boje takvu vrstu emocionalnog zlostavljanja prijaviti policiji. 

"Ako vaši muževi odbijaju jesti vašu hranu, čine vas nesretnima te vam uzrokuju emocionalnu bol, i to također možete prijaviti policiji. Pa i ako kasno dolaze kućama i na taj vam način nanose patnju", rekao je.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by TV3 Ghana (@tv3_ghana)

Dužnosnik podsjetio: Partner vam uskraćuje seks? Prijavite ga, kazna je do dvije godine zatvora!