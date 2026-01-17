Letjeli zrakom i radili zapanjujuće trikove, a atraktivna bacačica plamena 'zapalila' publiku

Masters of Dirt - Freestyle Firestorm 2026, najpoznatiji svjetski freestyle spektakl, održan je u subotu u Areni Zagreb, donoseći nevjerojatne trikove FMX motora, MTB bicikala, rolera i buggyja, uz pirotehniku i vrhunsku adrenalinsku zabavu za cijelu obitelj. Posjetitelji su mogli uživati u pravom spektaklu.

Po prvi put ikada u Hrvatskoj, legendarna braća Godziek – Dawid i Szymon – nastupila su zajedno, izvodeći jedan zadivljujući trik za drugim.

Uz njih je tu bio i hrvatski freestyle heroj Marin Ranteš, spreman razoružati domaću publiku svojim najvećim i najhrabrijim potezima. Posebnu pažnju privlačio je i jedan od najuzbudljivijih europskih vozača u Freestyle Motocrossu, Španjolac Jose Mincha. Zagreb će ugostiti njegov Masters of Dirt debi, ujedno i početak njegove prve europske turneje.

Atraktivna bacačila plamena zapalila je publiku, a ljubitelji ekstremnih sportova, bicikala i motocikala uživali su u zapanjujućim trikovima i spektakularno osmišljenim stazama koje su Arenu pretvorile u središte adrenalinske zabave.

Publika je imala priliku svjedočiti nastupu legendarnog freestyle showa iz Austrije koji još od 1988. slavi ekstremne sportove u njihovom najradikalnijem izdanju. Zagrebačkoj publici predstavili su eksplozivnu kombinaciju vrhunskih freestyle disciplina – od FMX motocikala i brdskih bicikala, preko rolera i buggyja, pa sve do motornih sanjki.

Poznati po neprestanoj želji za pomicanjem granica mogućeg, sportaši su izveli niz dosad neviđenih trikova na potpuno novim vozilima, uz impresivno dizajnirane staze koje su svaku izvedbu pretvarale u pravi adrenalinski doživljaj. Spektakl su dodatno pojačali pirotehnički efekti, snažna glazba i vrhunska produkcija, stvarajući atmosferu koja je publiku držala na nogama od prve do posljednje minute.

Da ne duljimo, galerija najbolje dočarava kako je to atraktivno izgledalo danas u Areni Zagreb.

