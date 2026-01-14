Zaboravljena boksačka legenda izgleda neprepoznatljivo, evo što mu se dogodilo

Prince Naseem Hamed, boksačka legenda, ne liči na sebe. Nekadašnji svjetski prvak, koji je svojim stilom i karizmom žario i palio boksačkim ringovima, znantno se promijenio otkako se povukao iz profesionalnog sporta sa samo 28 godina. Boksač rođen u Sheffieldu znatno se udebljao nakon posljednje borbe u karijeri, u kojoj je 2002. godine jednoglasnom odlukom sudaca pobijedio Manuela Calva.

Na vrhuncu karijere imao nešto više od 57 kg

Na vrhuncu karijere bivši svjetski prvak u perolakoj kategoriji imao je tek nešto više od 57 kilograma, dok se danas njegova kilaža procjenjuje na između 100 do 105 kg. U godinama koje su uslijedile, njegov izgled drastično se promijenio, piše britanski tabloid Mirror.

Iako je Hamed tijekom boksačkih dana bio pravi showman, posljednjih se godina povukao iz javnosti i rijetko pojavljuje u medijima.

Njegov brat Ali otkrio je još 2022. godine da smatra kako je Hamedovo debljanje posljedica stresa i traume povezane s obiteljskim sporom vrijednim oko 13,8 milijuna eura.

"Njegova težina rezultat je traume i stresa", izjavio je tada Ali za The Sun.

"Povukao se u sebe i jednostavno jeo i jeo", dodao je Ali.

Britanski boksački idol navodno je roditeljima dao nepoznat iznos novca kako bi ga uložili u nekretnine, čija se vrijednost danas procjenjuje na oko 13.8 milijuna eura. Hamed smatra da je riječ o investiciji te da mu taj novac pripada nakon smrti majke 2020. godine. Njegovih osmero braće i sestara tvrdilo je, međutim, da je riječ o daru koji bi se trebao ravnopravno podijeliti. Nakon tog sukoba, Hamed je ostao u lošim odnosima s obitelji.

"Moj brat je jako pohlepan. Što više jedeš u životu, to si gladniji", tvrdi Ali Naseem Hamed.

Dodao je i kako je velik dio Hamedova bogatstva "prokockan“, uključujući kupnju najveće plantaže manga u Jemenu, koja je danas zapuštena i propala.

Bio je to prizor kakav boks do tada nije vidio. Mladić u kratkim hlačama s uzorkom leoparda, nakon ekstravagantnog plesnog ulaska u dvoranu, prilazi ringu, hvata se za gornje uže i u jednom, nevjerojatno atletskom pokretu, izvodi salto preko njega, aterirajući na noge usred platna. Publika je u deliriju. Neki ga obožavaju, drugi preziru, ali nitko nije ravnodušan. To je bio svijet Princa Naseema Hameda, boksača koji je 1990-ih godina bio puno više od sportaša. Bio je fenomen, ikona britanske pop kulture i sila prirode čija je karijera, baš poput njegova stila, bila spektakularna, nepredvidiva i na kraju, prerano ugašena.

Nasemova priča nije klasična pripovijest o uspjehu. To je saga o nevjerojatnom talentu, prkosu, uličnom odrastanju, aroganciji koja je zabavljala i iritirala, ali i o dubokim korijenima i identitetu koji su ga oblikovali. On je bio "Naz", jemensko-britanski borac iz Sheffielda koji je plesao pod svjetlima reflektora i udarao snagom teškaša, ostavivši neizbrisiv trag u povijesti boksa. U prime timeu, za Princom Naseemom Hamedom publika je ludila.

Od ulica Sheffielda do svjetskog trona

Naseem Hamed rođen je 1974. godine u Sheffieldu, u obitelji jemenskih imigranata. Odrastajući u radničkom okruženju osamdesetih, gdje su rasističke tenzije bile opipljive, mladi Naseem rano je naučio kako se braniti. Legenda kaže da ga je njegov budući trener, Irac Brendan Ingle, prvi put primijetio s prozora autobusa dok se kao sedmogodišnjak sam branio od trojice većih dječaka. Ingle je u tom sitnom dječaku vidio nevjerojatan talent i instinkt za borbu.

Uveo ga je u svoju poznatu dvoranu Wincobank, preuređenu crkvu koja je postala utočište za brojne mlade talente. Ondje je Ingle brusio Hamedov dijamant, ali umjesto da ga ukalupi u klasične boksačke okvire, poticao je njegovu jedinstvenost. Rezultat je bio stil kakav svijet boksa nije poznavao. Hamed je boksao kao ljevak, s rukama spuštenima uz tijelo, oslanjajući se na nadljudske reflekse i eskivaže kojima je izluđivao protivnike. Njegovi su udarci dolazili iz nemogućih kutova, a snaga u njegovim šakama bila je nesrazmjerna njegovoj perolakoj kategoriji.

Nakon uspješne amaterske karijere, profesionalni debi imao je s osamnaest godina. Uspon je bio strelovit. Protivnici su padali jedan za drugim, uglavnom nokautirani u ranim rundama. Njegova arogancija rasla je sa svakom pobjedom, kao i njegova popularnost. Postao je majstor spektakla. Njegovi ulasci u ring postali su legendarne predstave; ulazio je na letećem tepihu, spuštao se s vrha arene na prijestolju ili izlazio iz automobila parkiranog nasred dvorane, sve uz ritmove hip-hopa. Bio je P.T. Barnum s nokauterskom snagom, a Velika Britanija, uronjena u optimizam "Cool Britannije", objeručke ga je prihvatila.

Vladavina Princa i američki san

Godine 1995. postao je, sa samo 21 godinom, najmlađi svjetski prvak po WBO verziji, nokautiravši Stevea Robinsona pred njegovom domaćom publikom u Cardiffu. Time je započela njegova dominacija perolakom kategorijom. Ujedinio je naslove, osvojivši IBF i WBC pojaseve, te postao jedna od najvećih sportskih zvijezda na svijetu. Njegovi mečevi postali su najgledaniji sportski događaji u Britaniji, privlačeći milijune gledatelja.

Kruna karijere i test njegove globalne privlačnosti dogodio se u prosincu 1997. godine. Hamed je debitirao u Sjedinjenim Američkim Državama, u boksačkoj meki, kultnoj dvorani Madison Square Gardenu u New Yorku. Protivnik mu je bio opasni bivši prvak Kevin Kelley. U promocju meča uložen je ogroman novac, a Hamed je isporučio spektakl za pamćenje. Meč je bio kaotičan i divlji, s oba borca na podu po tri puta. Na kraju je Hamedova razorna snaga presudila, nokautiravši Kelleyja u četvrtoj rundi i osvojivši američku publiku.

Bio je na vrhu svijeta. Kao ponosni musliman jemensko-britanskog podrijetla, postao je uzor tisućama mladih u Britaniji, dokazujući da se uspjeh može postići bez odricanja od vlastitog identiteta. Zaradio je desetke milijuna dolara, postavši drugi najbogatiji britanski boksač, odmah iza Lennoxa Lewisa. Činilo se da je njegova sudbina da postane jedan od najvećih svih vremena.

Jedini poraz i tihi odlazak

No, kako se bližio kraj desetljeća, počele su se pojavljivati pukotine. Hamed se razišao s dugogodišnjim mentorom Brendanom Ingleom, a kritičari su tvrdili da je počeo zanemarivati trening, oslanjajući se previše na svoj prirodni talent. Njegov stil postajao je predvidljiviji, a arogancija je zasjenila njegovu genijalnost.

Sedmog travnja 2001. godine u Las Vegasu, sve se srušilo. Suočio se s meksičkom legendom Marcom Antoniom Barrerom. Barrera, disciplinirani i tehnički savršeni borac, pripremio se kao nikad u životu. Dok je Hamed trenirao ležerno, Barrera je "trenirao kao redovnik". U ringu, Barrera je školovao Hameda. Sustavno je neutralizirao sve njegove prednosti, krećući se u "krivu" stranu, frustrirajući ga i kažnjavajući svaku pogrešku. Hamed je prvi put u karijeri izgledao izgubljeno, nemoćno, javnost je ostala šokirana, ne samo ishodom meča, nego i prezentacijom do tada dominantnoig boksača u svim segmentima boksa.

Nakon dvanaest rundi, suci su jednoglasno proglasili Barreru pobjednikom. Bio je to prvi i jedini poraz u Hamedovoj profesionalnoj karijeri. Njegova aura nepobjedivosti je nestala. Vratio se u ring još samo jednom, trinaest mjeseci kasnije, u neuvjerljivoj pobjedi na bodove protiv Manuela Calva u Londonu. Publika mu je zviždala. Izgledao je nezainteresirano i tromo. Iako je imao samo 28 godina, to je bio njegov posljednji meč. Jednostavno je nestao sa scene, povukavši se bez službene objave. Godinama kasnije, kao razlog je naveo kronične probleme s lomovima šaka.

Ostavština i život nakon karijere

Život nakon boksa za Hameda je bio turbulentan. Godine 2006. osuđen je na 15 mjeseci zatvora zbog izazivanja teške prometne nesreće u kojoj je vozač drugog automobila zadobio prijelome gotovo svih kostiju. Oduzet mu je i viteški orden MBE koji mu je dodijelila kraljica. Paparazzi su ga povremeno fotografirali, a javnost se naslađivala njegovim debljanjem, zaboravljajući na magiju koju je nekad stvarao.

Ipak, s protokom vremena, njegova ostavština ponovno dolazi u prvi plan. Godine 2015. primljen je u Međunarodnu boksačku kuću slavnih. Borci poput Tysona Furyja i trenutnog boksačkog kralja svjetskog boksa Oleksandra Usyka navode ga kao inspiraciju. Njegov utjecaj na boks je neosporan; promijenio je percepciju nižih težinskih kategorija, dokazavši da i "mali" borci mogu biti globalne superzvijezde i prodavati PPV prijenose.

Princ Naseem Hamed ostao je upamćen kao jedna od najkompleksnijih i najfascinantnijih figura u povijesti boksa. Bio je briljantan borac i ultimativni zabavljač. Njegova karijera možda nije ispunila sav potencijal koji su mu predviđali, ali je u svojih deset godina na vrhu ponudila više uzbuđenja i drame nego što mnogi drugi boksači dožive u čitavom životu. Bio je i ostao jedinstven, arogantni genij čiji je ples u ringu zauvijek promijenio igru.

Hamed je u karijeri je ostvario 36 pobjeda u 37 mečeva, a povukao se 2002. godine zbog kroničnih problema s rukama.

Danas se može vidjeti kako bodri svog sina Aadama, koji je krenuo očevim stopama. Dvadesetpetogodišnji Aadam profesionalni je debi imao 2023. godine i trenutačno ima savršen omjer 6-0. Povratak u ring očekuje ga kasnije ovog mjeseca u Manchesteru, gdje će se boriti protiv Kaseyja Bradnuma.

U britanskim kinima danas se počinje prikazivati novi biografski film Giant, koji donosi priču o usponu Naseema Hameda do svjetske slave. Ulogu njegova trenera Brendana Inglea, ključne figure u Hamedovoj karijeri, tumači glumac slavni glumac Pierce Brosnan, poznat po ulozi Jamesa Bonda.

