Bizarna ozljeda nogometaša: Vatromet ga pogodio na nezgodno mjesto

Vrlo nezgodnu i bizarnu ozljedu doživio je nogometaš Juan Godoy u bolivijskom prvenstvu. Naime, na utakmici The Strongesta i Bloominga dobio je vatromet u glavu i testise.

Navijači su nehotice ispalili vatromet u obliku rakete u igrača i pogodili ga prvo u testise pa zatim i u glavu. Izvješća u bolivijskom listu El Deber tvrde da je Godoy zadobio opeklinu bedra prvog stupnja i hematom u području testisa. Liječnici su mu dijagnosticirali orhitis, upalu testisa.

Video nezgodnog incidenta možete pogledati OVDJE.

Navijači se ispričali

Klub je za incident okrivio ultras grupu UltraSur Strongest. Postoje tvrdnje da je vatromet lansiran usred prosvjeda protiv vlasnika kluba. No, UltraSur je rekao da su baklje ispalili u znak proslave i ispričali se Godoyu.

"Željeli bismo se obratiti svim našim navijačima kako bismo izrazili iskrenu ispriku zbog događaja koji su se dogodili. Nikada nam nije bila namjera nanijeti štetu bilo kojem igraču ili članu trenerskog osoblja. Uvijek nastojimo poticati i doprinositi, a ne dovoditi ikoga u opasnost", stoji u priopćenju navijačke skupine.

