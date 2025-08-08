VELIKA STVAR /

Hajduku u Europi u jednoj kategoriji nema ravnih, to je najveća snaga Bilih

Hajduku u Europi u jednoj kategoriji nema ravnih, to je najveća snaga Bilih
Foto: Profimedia

Hajduk će imati veliku podršku i na gostovanju u Tirani

8.8.2025.
16:12
Sportski.net
Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Hajduk je na Poljudu pobijedio tiranski Dinamo City s 2:1 pogocima Durdova i Bambe i još se malo približio playoffu Konferencijske lige.

U toj pobijedi veliku su ulogu imali Hajdukovi navijači kojih je sinoć na Poljudu prema službenoj brojci bilo 31.652 što je uvjerljivo najviše u utakmicama Konferencijske lige ovaj tjedan. Sljedeći je beogradski Partizan kojeg je protiv škotskog Hiberniana bodrilo 26,342 gledatelja.

 

 

Možemo slobodno ubrojati i kvalifikacije za Europsku ligu i opet nitko nije niti blizu Hajduku ovoga tjedna. Rijeku je protiv Shelbournea na Rujevici gledalo 6 i pol tisuća ljudi što je sedma najposjećenija utakmica Europske lige ovoga tjedna.

Kada pogledamo cijelo ovo europsko ljeto, dvije Hajdukove utakmice su uvjerljivo vodeće u Konferencijskoj ligi, a samo jedna utakmica Europske lige je posjećenija. Stotinjak navijača više nego na utakmici Hajduk-Dinamo je bilo na utakmici Besiktasa i Shakhtara

 

 

Hajduk će imati veliku podršku i na gostovanju u Tirani, a sve bi trebalo kulminirati u playoff utakmici na Poljudu za koju vjerujemo da će se dogoditi i gdje će Hajduk igrati s Jagiellonijom ili Silkeborgom (Poljaci slavili 1:0 u Danskoj).

POGLEDAJTE VIDEO: Hajduk igra supervažnu utakmicu, a Livaja je zbog jednog detalja izbio u prvi plan

HajdukKonferencijska LigaTorcida
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
VELIKA STVAR /
Hajduku u Europi u jednoj kategoriji nema ravnih, to je najveća snaga Bilih