Hajduku u Europi u jednoj kategoriji nema ravnih, to je najveća snaga Bilih

Hajduk je na Poljudu pobijedio tiranski Dinamo City s 2:1 pogocima Durdova i Bambe i još se malo približio playoffu Konferencijske lige.

U toj pobijedi veliku su ulogu imali Hajdukovi navijači kojih je sinoć na Poljudu prema službenoj brojci bilo 31.652 što je uvjerljivo najviše u utakmicama Konferencijske lige ovaj tjedan. Sljedeći je beogradski Partizan kojeg je protiv škotskog Hiberniana bodrilo 26,342 gledatelja.

🏟️ Highest attendances in 🟢 UECL Q3 first legs (5-7 Aug):



31,652 🇭🇷 Hajduk Split - 🇦🇱 Dinamo City

26,342 🇷🇸 Partizan - 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Hibernian

22,664 🇷🇴 Univ Craiova - 🇸🇰 Spartak T.

18,930 🇦🇹 Rapid - 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Dundee Utd

17,842 🇸🇪 AIK - 🇭🇺 Györ

17,316 🇨🇿 Sparta - 🇦🇲 Ararat

16,163 🇧🇬 Levski - 🇦🇿… — Football Meets Data (@fmeetsdata) August 8, 2025

Možemo slobodno ubrojati i kvalifikacije za Europsku ligu i opet nitko nije niti blizu Hajduku ovoga tjedna. Rijeku je protiv Shelbournea na Rujevici gledalo 6 i pol tisuća ljudi što je sedma najposjećenija utakmica Europske lige ovoga tjedna.

Kada pogledamo cijelo ovo europsko ljeto, dvije Hajdukove utakmice su uvjerljivo vodeće u Konferencijskoj ligi, a samo jedna utakmica Europske lige je posjećenija. Stotinjak navijača više nego na utakmici Hajduk-Dinamo je bilo na utakmici Besiktasa i Shakhtara.

🏟️ Top 15 attendances in all 🔵 UCL 🟠 UEL 🟢 UECL matches played this season (as of 8 Aug):



🔵 49,548 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Rangers - 🇬🇷 Panathinaikos

🔵 45,730 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Rangers - 🇨🇿 V. Plzen 💥

🔵 42,180 🇳🇱 Feyenoord - 🇹🇷 Fenerbahçe 💥

🔵 39,743 🇵🇱 Lech - 🇷🇸 Crvena zvezda 💥

🔵 36,121 🇬🇷 Panathinaikos… — Football Meets Data (@fmeetsdata) August 8, 2025

Hajduk će imati veliku podršku i na gostovanju u Tirani, a sve bi trebalo kulminirati u playoff utakmici na Poljudu za koju vjerujemo da će se dogoditi i gdje će Hajduk igrati s Jagiellonijom ili Silkeborgom (Poljaci slavili 1:0 u Danskoj).

