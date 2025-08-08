Hajduku u Europi u jednoj kategoriji nema ravnih, to je najveća snaga Bilih
Hajduk će imati veliku podršku i na gostovanju u Tirani
Hajduk je na Poljudu pobijedio tiranski Dinamo City s 2:1 pogocima Durdova i Bambe i još se malo približio playoffu Konferencijske lige.
U toj pobijedi veliku su ulogu imali Hajdukovi navijači kojih je sinoć na Poljudu prema službenoj brojci bilo 31.652 što je uvjerljivo najviše u utakmicama Konferencijske lige ovaj tjedan. Sljedeći je beogradski Partizan kojeg je protiv škotskog Hiberniana bodrilo 26,342 gledatelja.
🏟️ Highest attendances in 🟢 UECL Q3 first legs (5-7 Aug):— Football Meets Data (@fmeetsdata) August 8, 2025
31,652 🇭🇷 Hajduk Split - 🇦🇱 Dinamo City
26,342 🇷🇸 Partizan - 🏴 Hibernian
22,664 🇷🇴 Univ Craiova - 🇸🇰 Spartak T.
18,930 🇦🇹 Rapid - 🏴 Dundee Utd
17,842 🇸🇪 AIK - 🇭🇺 Györ
17,316 🇨🇿 Sparta - 🇦🇲 Ararat
16,163 🇧🇬 Levski - 🇦🇿…
Možemo slobodno ubrojati i kvalifikacije za Europsku ligu i opet nitko nije niti blizu Hajduku ovoga tjedna. Rijeku je protiv Shelbournea na Rujevici gledalo 6 i pol tisuća ljudi što je sedma najposjećenija utakmica Europske lige ovoga tjedna.
Kada pogledamo cijelo ovo europsko ljeto, dvije Hajdukove utakmice su uvjerljivo vodeće u Konferencijskoj ligi, a samo jedna utakmica Europske lige je posjećenija. Stotinjak navijača više nego na utakmici Hajduk-Dinamo je bilo na utakmici Besiktasa i Shakhtara.
🏟️ Top 15 attendances in all 🔵 UCL 🟠 UEL 🟢 UECL matches played this season (as of 8 Aug):— Football Meets Data (@fmeetsdata) August 8, 2025
🔵 49,548 🏴 Rangers - 🇬🇷 Panathinaikos
🔵 45,730 🏴 Rangers - 🇨🇿 V. Plzen 💥
🔵 42,180 🇳🇱 Feyenoord - 🇹🇷 Fenerbahçe 💥
🔵 39,743 🇵🇱 Lech - 🇷🇸 Crvena zvezda 💥
🔵 36,121 🇬🇷 Panathinaikos…
Hajduk će imati veliku podršku i na gostovanju u Tirani, a sve bi trebalo kulminirati u playoff utakmici na Poljudu za koju vjerujemo da će se dogoditi i gdje će Hajduk igrati s Jagiellonijom ili Silkeborgom (Poljaci slavili 1:0 u Danskoj).
