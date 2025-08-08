Junaci pobjede Hajduka otkrili tajnu s Poljuda: 'Garcia nam je na poluvremenu rekao...'

Bruno Durdov bio je jedan od junaka Hajdukove pobjede protiv Dinamo Cityja nakon preokreta u četvrtak na Poljudu, isto kao i Filip Krovinović koji mu je, nakon sjajnog solo prodora u kojem je pokazao slalomaške vještine, asistirao za 1-1.

"Sjajna je bila Krovinovićeva asistencija, nisam ju očekivao. Odradio je sve savršeno, ja sam se samo trebao nakloniti, staviti glavu. Hvala mu puno", izjavio je Bruno Durdov.

Durdov je gol vrlo emotivno proslavio...

"Sigurno da. Dugo sam nosio taj teret, bio sam bez gola jako dugo. Bilo mi je teško, ali sretan sam što je danas ušlo. Nadam se da će u budućnosti biti još puno golova", izjavio je mladi napadač Bilih.

Foto: Sine Zelic/pixsell

Što je Gonzalo Garcia kazao igračima Hajduka u svlačionici na poluvremenu, u trenutku kad su Splićani gubili 1-0?

"Rekao nam je da igramo dobro, da trebamo popraviti presing i izaći s gardom. Znali smo da ćemo zabiti ta dva gola."

Ante Rebić debitirao je za Hajduk u drugom dijelu...

"Ante se super prilagodio, a svi znamo kakav je igrač. Sigurno će nam pomoći."

Kako Filip Krovinović gleda na svoj slalom prije gola u stilu Janice Kostelić?

Foto: Sine Zelic/pixsell

"Nadam se da će toga biti još. Uživali smo i idemo dalje, čeka nas u nedjelju nova prvenstvena i idemo po tri boda."

Krovinović igra dobro...

"Stvarno uživam, ekipa mi pomaže, nije uvijek do pojedinca, nogomet je kolektiv. Neka se tako i nastavi."

Što Hajduk treba još popraviti da bi bio bolji?

"Puno bolje smo izlazili u presing u drugom poluvremenu. Oni su samo napucavali i uglavnom nisu igrali, mi smo sve te lopte kupili. Tako da, malo smo ga promijenili u drugom poluvremenu i to je ono što nas je poguralo."

Ante Rebić?

"Vidjeli ste, neupitna klasa, nosi dvojicu sa sobom, velika korist će nam biti i nema straha za njega."

Nogometaši splitskog Hajduka u prvoj su utakmici 3. pretkola Konferencijske lige, pred 31.652 gledatelja na Poljudu, svladali albanski Dinamo City iz Tirane sa 2-1 (0-1). Dinamo City je poveo fantastičnim dalekometnim golom Dejvija Bregua u 37. minuti, poravnao je Bruno Durdov u 49., da bi vodstvo Hajduku osigurao Abdoulie Sanyang Bamba u 63. minuti.