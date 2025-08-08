Nova sezona, ali jedno se ne mijenja: Hajduk dobio najveću kaznu

Disciplinski sudac SuperSport Hrvatske nogometne lige donio je odluke o disciplinskim kaznama za 1. kolo SuperSport HNL-a. Kažnjeni klubovi zaprimili su detaljno obrazloženje svake kazne, a sukladno praksi Uefe ovdje donosimo pregled izrečenih kazni prema kategorijama prekršaja, objavljeno je na stranici Supersport HNL-a.

Priopćenje prenosimo u cijelosti:

"Hajduk - Istra 1961 (3. kolovoza 2025.)

Hajduk

Pirotehnika, članak 66., st.1. Disciplinskog pravilnika

- Kazna: 1.600 eura

Rasizam i drugi oblici diskriminacije, članak 87. Disciplinskog pravilnika

- Kazna: 3.000 eura

Na temelju odredbe članka 38. Disciplinskog pravilnika, izriče se ukupna novčana kazna u visini 4.600 eura.

Osijek - Dinamo (2. kolovoza 2025.)

Osijek

Pirotehnika, članak 66., st.1. Disciplinskog pravilnika

- Kazna: 1.000 eura

Dinamo

Pirotehnika, članak 66., st.1. Disciplinskog pravilnika

- Kazna: 2.500 eura

Rijeka - Slaven Belupo (3. kolovoza 2025.)

Rijeka

Pirotehnika, članak 66., st.1. Disciplinskog pravilnika

- Kazna: 1.000 eura"

POGLEDAJTE VIDEO: Forgy otkrio koje izazove skriva FON™ i kako je privukao Cro Copa: 'Nisam mislio da će pristati'