Horor na ulicama Beograda: Huligani maloljetnom navijaču slomili lubanju, razlog je jeziv

Stravična vijest stiže iz Beograda gdje je maloljetni navijač bio žrtva brutalnog premlaćivanja i nalazi se u teškom stanju.

Kurur javlja da je sklupjna huligana napala mladića i nanijela mu teške ozljede glave. Mladić je prevezen u Urgentni centar gdje mu je dijagnosticiran prijelom lubanje.

Srpski mediji prenose da je nesretnog mladića napalo 15-ak osoba koji su navijači Crvene zvezde.

Policija je napravila očevid i istraga je u tijeku.

Mladić je državljanin Bosne i Hercegovine, a u Beograd je stigao kako bi gledao utakmicu Partizana, čiji je navijač, i Hiberniana u 3. pretkolu Konferencijske lige.

Zvezda i Partizan su najveći rivali pa se pretpostavlja da je to bio povod brutalnog premlaćivanja.

