Ovakva makljaža se rijetko viđa, pogledajte kaos na utakmici novog kluba Martina Baturine

Rijetko kada se na pripremnim utakmicama viđa neki žar ili rječkanje, a još teže tučnjava. Međutim, tučnjava koja je uslijedila pred kraj prvog poluvremena na utakmici Betisa i Coma u Cadizu ne viđa se niti na najvećim derbijima čak niti među navijačima.

Momčad u kojoj igraju Martin Baturina (ušao u 64. minuti) i Ivan Smolčić (igrao do 80. minute) slavila je s 3:2 pogocima Assanea Diaoa, Lucasa Da Cunhe i Ivana Azona, a prije kraja prvog dijela došlo je do prave makljaže. Sve su počeli Fornals i Perrone koji su i isključeni. Počelo je verbalnim obračunom, a onda je uslijedio šamar sa svake strane pa zatim i ozbiljan udarac šakom Perronea nakon čega je nastao kaos.

Bilo je ozbiljnih udaraca, guranja i gušenja, a sudjelovali su gotovo svi. Pravi kaos možete pogledati OVDJE.

