Gledamo i ne vjerujemo: Srbi plasirali nevjerojatnu informaciju o Ivanu Perišiću!

Kako javlja srpski Telegraf, elitni i slavni hrvatski reprezentativac Ivan Perišić (36), uz Luku Modrića najbolji hrvatski nogometaš u posljednjih 20 godina, na pragu je dolaska u Novi Pazar, momčad koja je prošle sezone bila treća u srpskom prvenstvu. Da, dobro ste pročitali - Ivan Perišić na pragu je dolaska u Novi Pazar. Ova informacija ulazi u rubriku vjerovali ili ne, nevjerojatna je, teško shvatljiva i teško je za očekivati da će se tako nešto i realizirati.

Prema njihovim informacija, pregovori su u poodmakloj fazi te je Perišić već boravio u Srbiji. Dodaju da se radi o višemilijunskoj cifri što se tiče plaće te da bi posao mogao biti finaliziran u posljednjih nekoliko dana.

Podsjetimo, Perišić je ovog ljeta produžio vjernost nizozemskom PSV-u, s kojim je potpisao novi ugovor do ljeta 2027. godine. Nakon sezone u kojoj je Perišić bio ključan u osvajanju naslova, teško je za očekivati da bi se ovakav dogovor mogao finalizirati.

"Ovo bi bez ikakve sumnje, bila zaista senzacija stoljeća, s obzirom na to da se radi o igraču svjetskog renomea koji iza sebe ima igranje u najjačim svjetskim ligama, Ligi prvaka, ali i reprezentativnim natjecanjima kao što su Europsko i Svjetsko prvenstvo, a svojim iskustvom bi bez ikakve sumnje mogao biti predvodnik za više ciljeve u Novom Pazaru", stoji u pisanju Telegrafa.

Ivan Perišić je u sezoni 2024./2025. upisao 35 nastupa, postigao 16 golova i 11 puta asistirao. Takve brojke nisu prošle nezapaženo i Perišića su mediji povezivali s potencijalnim transferima u veće europske klubove, a spominjao se i interes katalonskog giganta Barcelone. Španjolski i njemački izvori tvrdili su kako bi ga novi trener katalonskog kluba, Hansi Flick, s kojim je Perišić već uspješno surađivao u Bayernu, rado ponovno vidio u svojoj svlačionici. Zbog svega navedenog, kao i zbog toga da je Ivan Perišić jedan od predvodnika hrvatske nogometne reprezentacije, priča oko Ivanovog dolaska u Novi Pazar, u srpski klub, nije samo nategnuta nego i pomalo bolesna! Međutim, vrijeme će sve pokazati.

