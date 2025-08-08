Partizan izgubio, Grobari se osramotili: Pazite što su napravili, ovaj potez je neoprostiv

Beogradski Partizan izgubio je na svom terenu od irskog Hiberniana 0:2 u prvoj utakmici 3. poretkola Konferencijske lige, a nakon poraza puno se piše o potezu koji su izveli navijači Partizana nakon drugog gola irske ekipe.

Navijači Partizana 'Grobari' su, naime, nakon što je postignut pogodak za, ispostavit će se konačnih, 0:2, u 71. minuti ukrali zastavu s tribine na kojoj su bili smješteni navijači Hiberniana.

Foto: Dusan Milenkovic/ataimages/pixse

Dok su Irci slavili, jedan navijač došao je do ograđenog dijela tribine s navijačima Hibernana, gurnuo ruku i uzeo zastavu koja je bila postavljena na ogradi.

Foto: Dusan Milenkovic/ataimages/pixse

OVDJE možete pogledati kako je to izgledalo.

Iako su možda isprva bili ponosni na sebe, ovo je vrlo budalast potez koji nema nikakve veze s kodeksom navijačke kulture i ultras scene te predstavlja sramotu za Grobare.

