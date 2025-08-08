Partizan izgubio, Grobari se osramotili: Pazite što su napravili, ovaj potez je neoprostiv
Postupak navijača Partizana nema veze s kodeksom ultras scene
Beogradski Partizan izgubio je na svom terenu od irskog Hiberniana 0:2 u prvoj utakmici 3. poretkola Konferencijske lige, a nakon poraza puno se piše o potezu koji su izveli navijači Partizana nakon drugog gola irske ekipe.
Navijači Partizana 'Grobari' su, naime, nakon što je postignut pogodak za, ispostavit će se konačnih, 0:2, u 71. minuti ukrali zastavu s tribine na kojoj su bili smješteni navijači Hiberniana.
Dok su Irci slavili, jedan navijač došao je do ograđenog dijela tribine s navijačima Hibernana, gurnuo ruku i uzeo zastavu koja je bila postavljena na ogradi.
OVDJE možete pogledati kako je to izgledalo.
Iako su možda isprva bili ponosni na sebe, ovo je vrlo budalast potez koji nema nikakve veze s kodeksom navijačke kulture i ultras scene te predstavlja sramotu za Grobare.
