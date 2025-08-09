Vrijeme je za okršaj titana, evo gdje i kako možete gledati PFL u Johannesburgu

Nakon povijesnog i rasprodanog debija u Cape Townu, Professional Fighters League (PFL) nastavlja svoju inauguralnu afričku turneju. Druga postaja je Johannesburg, gdje će se u subotu, 9. kolovoza 2025., održati spektakularna priredba u Big Top Areni, unutar kompleksa Carnival City. Ovaj događaj označava ključnu fazu turnira – četvrtfinalne borbe u perolakoj i velter kategoriji, a pobjednici će se plasirati korak bliže osvajanju titule prvog PFL Africa prvaka.

Događaj obećava još jednu električnu noć u SmartCageu, okupljajući elitu afričkih MMA boraca. S obzirom na ogroman interes koji je pratio prvu priredbu, očekuje se da će i dvorana u Johannesburgu biti ispunjena do posljednjeg mjesta. Za ljubitelje slobodne borbe u Hrvatskoj, sjajna vijest je da će moći pratiti cjelokupni događaj uživo iz udobnosti svojih domova i to na platformi Voyo.

PFL Afrika 2 iz Johannesburga možete gledati u subotu od 18.00 na platformi VOYO

Inauguralna sezona PFL Afrike: Ulozi su veći no ikad

Pokretanje PFL Afrike predstavlja prekretnicu za razvoj mješovitih borilačkih vještina na kontinentu. Kroz ovu regionalnu ligu, PFL je pružio platformu za 32 borca iz 15 različitih afričkih zemalja da pokažu svoj talent na globalnoj sceni. Natjecanje se odvija u četiri težinske kategorije, a cilj je na kraju sezone okruniti četiri prvaka koji će, osim prestižne titule, osvojiti i vrijednu novčanu nagradu.

Događaj u Johannesburgu fokusiran je na dvije izuzetno konkurentne divizije: perolaku i velter. Borci koji pobjede u svojim četvrtfinalnim mečevima osigurat će plasman u polufinale i nastaviti svoj put prema finalu. Svaka borba nosi ogroman pritisak jer poraz znači eliminaciju iz turnira, što jamči beskompromisne i atraktivne okršaje.

Glavne borbe večeri: Sukob titana u perolakoj i velter kategoriji

Program u Johannesburgu predvode dva izuzetno zanimljiva meča koja će zasigurno podići publiku na noge.

Ocheme protiv Camare: Zapadnoafrički derbi za polufinale

Glavna borba večeri donosi četvrtfinalni okršaj u perolakoj kategoriji između Nigerijca Patricka Ochemea (6-1) i Mohameda Camare (5-2-1) iz Gvineje. Radi se o dvoboju dvojice ponajboljih boraca iz zapadne Afrike, a pobjeda u ovom meču ima dvostruku težinu – osim prolaska u polufinale, pobjednik stječe i pravo na regionalnu dominaciju. Obojica su poznati po svojoj agresivnosti i svestranosti, stoga se očekuje dinamična borba od prve do posljednje sekunde.

Esperanca protiv Manéa: Iskusni borci u pohodu na titulu

U sunaslovnoj borbi večeri, u četvrtfinalu velter kategorije, snage će odmjeriti Shido Boris Esperanca (9-1) iz Angole i Ibrahima Mané (14-5) iz Gambije. Esperanca je već impresionirao u svom PFL debiju i traži nastavak pobjedničkog niza, dok je Mané daleko iskusniji borac s gotovo 20 profesionalnih mečeva iza sebe. Ovaj sraz iskustva i nadolazeće snage bit će pravi test za obojicu i ključan korak u njihovoj kampanji za osvajanje naslova.

Osim glavnih borbi, program nudi niz okršaja talentiranih boraca koji traže svoju priliku pod svjetlima velike pozornice. Događaj počinje u 18:00 sati po lokalnom (i hrvatskom) vremenu.

PFL Africa: Johannesburg – Popis borbi:

Glavna borba (Perolaka kategorija): Patrick Ocheme (6-1) vs. Mohamed Camara (5-2-1)

Sunaslovna borba (Velter kategorija): Shido Boris Esperanca (9-1) vs. Ibrahima Mané (14-5)

Velter kategorija: British Boloyang (3-1) vs. Octave Ayinda (5-0)

Velter kategorija: Sanon Sadeck (7-2) vs. Yabna N’tchala (11-2-1)

Velter kategorija: Osvaldo Benedito (3-1) vs. Emilios Dassi (4-1-0)

Perolaka kategorija: Wasi Adeshina (7-3) vs. Jean Jacques Lubaya (9-1)

Perolaka kategorija: Wilker Nsamo (7-0) vs. Dwight Joseph (14-2, 1 NC)

Perolaka kategorija: Elbert Steyn (3-0) vs. Abderrahman Errachidy (4-1)

Rezervna borba (Perolaka kategorija): Abdoul Razac Sankara (6-3) vs. Shadrick Yemba (4-0)

Rezervna borba (Velter kategorija): Desmond Tamungang (5-0) vs. Kunle Lawal (2-1)

Svi ljubitelji MMA u Hrvatskoj moći će pratiti cijeli događaj PFL Africa: Johannesburg uživo i ekskluzivno putem streaming platforme Voyo. Voyo je nositelj prava prijenosa za PFL događaje na području Hrvatske i Slovenije, čime osigurava da domaća publika ne propusti niti jedan trenutak akcije iz Južne Afrike.

Pripremite se za uzbudljivu noć vrhunske slobodne borbe dok se najbolji afrički borci bore za slavu, čast i priliku da postanu dio povijesti. Ne propustite prijenos uživo u subotu, 9. kolovoza, od 18:00 sati na platformi Voyo.

