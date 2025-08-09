Stigao je i taj dan: Evo kada i kako gledati KSW 109 i meč karijere Andija Vrtačića

Ljubitelji mješovitih borilačkih vještina s nestrpljenjem iščekuju subotu, 9. kolovoza 2025., kada će se u Varšavi održati još jedan spektakularni događaj u organizaciji jedne od vodećih europskih promocija. KSW s priredbom broj 109 donosi program ispunjen vrhunskim borbama, a za hrvatsku publiku u središtu pozornosti bit će nastup Anđelka "Andija" Vrtačića. Njegov okršaj u sunaslovnoj borbi večeri ima ogroman ulog, a pobjeda bi ga mogla lansirati na samo čelo liste izazivača za pojas prvaka. Cijeli događaj, uključujući i ključnu borbu za hrvatskog borca, moći će se pratiti isključivo putem streaming platforme Voyo.

Vrtačić pred najvećim izazovom: Pobjeda osigurava napad na titulu

Ulog ne može biti veći za Anđelka "Andija" Vrtačića. Hrvatski borac ulazi u kavez protiv opasnog poljskog veterana, Michała Michalskog, u borbi koja nosi epitet sunaslovne borbe večeri (co-main event). No, važnost ovog meča nadilazi prestižnu poziciju na programu priredbe. Za Vrtačića, ova borba predstavlja svojevrsni eliminacijski meč za status glavnog kandidata za napad na pojas prvaka u srednjoj kategoriji. Pobjeda nad Michalskim u srcu Poljske, pred domaćom publikom svog protivnika, bila bi golema izjava i neupitan dokaz da je spreman za najviše domete.

Očekuje se beskompromisan rat u kavezu, jer je i Michalski poznat kao čvrst i neugodan borac koji nikada ne odustaje. Za Vrtačića je ovo prilika da pokaže svu raskoš svog talenta, taktičku zrelost i mentalnu snagu potrebnu za borbe na najvišoj razini. Pritisak je ogroman, no upravo se u ovakvim trenucima rađaju pravi šampioni. Pobjeda ne donosi samo bodove i bolji rang, već otvara vrata borbi za titulu, snu svakog profesionalnog borca. Cijela hrvatska MMA scena s velikim će zanimanjem pratiti nastup svog predstavnika, nadajući se da će nakon subotnje večeri biti korak bliže novom prvaku iz Hrvatske.

Gdje gledati KSW 109: Prijenos uživo na Voyo platformi

Jedina opcija za gledanje uživo u Hrvatskoj je streaming platforma Voyo. Prijenos cijelog događaja KSW 109 počinje točno u 19:00 sati po našem vremenu.

Glavna borba večeri: Okršaj za privremeni pojas prvaka

Dok će hrvatski navijači svim srcem biti uz Vrtačića, glavni događaj večeri KSW 109 donosi poslasticu za sve MMA fanove – borbu za privremenu titulu u srednjoj kategoriji. Dva poljska gladijatora, Piotr Kuberski i Radosław Paczuski, borit će se za čast da oko svog struka stave prestižni pojas. Borbe za titulu, pa čak i privremenu, uvijek donose posebnu razinu intenziteta i drame. Pobjednik ovog meča ne samo da će postati privremeni vladar divizije, već će si osigurati budući okršaj s aktualnim prvakom za ujedinjenje titula. Očekuje se da će dvorana u Varšavi proključati dok se dva domaća borca budu borila za prevlast u jednoj od najatraktivnijih kategorija KSW-a.

