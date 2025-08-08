Svi pričaju o opakom Trojancu - 'lovcu na Poljake': 'Ovaj meč mi može promijeniti karijeru'

Andi Vrtačić, 30-godišnji borac iz pulskog Trojan Gyma i jedan od najboljih hrvatskih MMA boraca, nalazi se pred ponajvećim izazovom svoje dosadašnje karijere. U subotu u Varšavi, u sunaslovnoj borbi večeri na prestižnoj KSW 109 priredbi, čeka ga okršaj s domaćim predstavnikom i petorangiranim borcem srednje kategorije, Michalom Michalskim. Za Vrtačića, ovo nije samo treći nastup u jednoj od najjačih europskih organizacija, već i prilika koja bi mu pobjedom mogla širom otvoriti vrata borbe za pojas prvaka.

Put do Varšave

Iako je prvotno trebao nastupiti 19. srpnja protiv Alberta Odzimkowskog, ozljeda protivnika donijela je Vrtačiću neočekivanu, ali, kako sam kaže, bolju priliku. Novi protivnik, Michal Michalski (36), iskusniji je, opasniji i više rangiran borac, a pobjeda nad njim nosi daleko veću težinu.

"Ovo je meč koji mi može promijeniti karijeru. Vjerujem da ću pobijediti", kazat će Andi Vrtačić koji je za portal Net.hr rekao:

"Ulog je stvarno ogroman, ali svjestan sam svega, spreman i idem se lansirati prema pojasu prvaka. Vjerujem u pobjedu, znam da ga mogu dobiti i ako pobijedim meč bit ću među glavnim kandidatima za napasti pojas. Vjerujem da ću upravo ja biti sljedeći izazivač. Eventualno me od toga još jedan meč može dijeliti i po mojoj procijeni nakon što pobijedim Michalskog borit ću se za privremenu titulu u srednjoj diviziji protiv pobjednika meča Piotra Kuberskog i Radosława Paczuskog i nakon tog meč slijedit će Paweł Pawlak. Nakon što pobijedim Michalskog, idem ravno u sam vrh i u napad na samu titulu", tvrdi Vrtačić.

Inače, Michalski je veteran KSW-ovog kaveza s devet nastupa i šest pobjeda. Riječ je o borcu koji je 2017. godine pobijedio čak i Nassourdinea Imavova, danas jednog od najboljih UFC-ovih boraca srednje kategorije. U meč s Vrtačićem ulazi s nizom od tri uzastopne pobjede, prepun samopouzdanja i s istim ciljem – osigurati napad na titulu. Michalski je iskusan borac, jedan od najboljih u KSW-u. Podjednako preferira borbu na nogama i u parteru. Vrtačić vjeruje da će ga Michalski probati baciti na pod, učiniti meč što dosadnijim i pobijediti na bodove.

"Poljski Lovac" i taktička perfekcija iz Pule

Andi Vrtačić u Poljskoj uživa poseban status, jako ga u KSW-u cijene. Nakon što je u posljednje dvije godine nanizao četiri poljska borca – Mateusza Janura, Kamila Oniszczuka, Cezariusza Kesika i Piotra Strusa – zaslužio je nadimak "The Polish Hunter" (Poljski Lovac). Iako mu nadimak ne predstavlja nešto posebno, priznaje da je "fora" i nada se nastavku niza.

Za peti "skalp" pripremao se marljivije no ikad, ali on sa svojim timom uvijek marljivo radi i trenira. Odgoda meča za tri tjedna dala mu je dodatno vrijeme za brušenje detalja. Pripremni kamp, odrađen pod budnim okom glavnog trenera Zelga Galešića, prošao je savršeno. Imali su sedam punih tjedana, dovoljno vremena da se pripreme. Vrtačić nikad nije bio u boljoj formi...

"Spremali smo se mi za tu borbu još prije 6 mjeseci, tako da smo samo ostali u nekom toku treninga s nekim malim varijantama, ali mislim da smo u potpunosti riješili sve zagonetke Michalskog", dodaje Zelg Galešić.

Svjestan Michalskijevih kvaliteta u parteru, a posebno njegove opasne "crucifix" pozicije kojom je završio tri protivnika, tim iz Trojana posvetio je posebnu pažnju tom segmentu. U Pulu je stigao i Nemanja Milošević, jedan od najboljih regionalnih trenera za grappling.

"Konstantno sam u formi i odmah nakon mog nastupa na FNC 23 eventu u Beogradu nastavili smo s treninzima. Što se tiče taktike za Michalskog, neke sitnice su se promijenile, ali ništa previše. Imali smo dosta vremena, punih sedam tjedana da se pripremamo za Michalskog. Spreman sam, u odličnoj sam formi, nemam nikakvih ozljeda i to je najbitnije", samouvjereno poručuje borac visok 188 centimetara.

Lekcije iz Beograda i pogled u budućnost

Posljednji meč, pobjedu protiv Piotra Strusa na FNC 23 priredbi u Beogradu, Vrtačić pamti kao važnu lekciju. Iako je slavio jednoglasnom odlukom sudaca, nije bio zadovoljan izvedbom. Želja da publici pruži spektakl umalo ga je koštala pobjede, a zvižduci s tribina dodatno su ga frustrirali.

S profesionalnim omjerom od sedam pobjeda i dva poraza, te savršenim učinkom u KSW-u, Andi Vrtačić stoji na prekretnici. Pobjeda nad Michalskim ne bi samo učvrstila njegov nadimak "Poljskog Lovca", već bi ga lansirala u sam vrh srednje kategorije i osigurala mu borbu za titulu. Njegov plan je jasan: pobjeda u kolovozu, još jedna do kraja godine, a zatim, početkom proljeća, napad na pojas.

"Idemo ovo dobiti i idemo dalje. Ukrast ćemo sve što postoji u Europi, pa idemo dalje. Vjerujem kako će se u KSW-u uskoro boriti za titulu i ako to osvoji, ne znam bi li se moglo napraviti da ide na titulu u FNC-u. Mislim da je to teško. Ja bih volio da spoji titule dvije najveće organizacije, ajde dvije od tri najveće promocije u Europi. To bi meni baš bilo fora, kao u boksu kad se spajaju titule, ali tu se radi o finesama, ugovorima itd, ali zašto ne sanjati, želimo ispisati povijest. Vidjet ćemo što će se dogoditi, mi ćemo dati sve od sebe", zaključio je Zelg Galešić.