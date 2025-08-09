Boksač umro tjedan dana nakon borbe za titulu i hitne operacije: Nije mu bilo spasa

Japanski boksač Shigetoshi Kotari umro je u dobi od 28. godina tjedan dana nakon meča za naslov i hitne operacije.

Kotari se borio s Yamatom Hatom 2. kolovoza, a nakon meča, koji je završio neodlučeno, je izgubio svijest. Hitno je prevezen u bolnicu i podvrgnut je operaciji mozga zbog subduralnog hematoma.

Međutim, nažalost, podlegao je ozljedama i preminuo.

Njegovu smrt potvrdila je Svjetska boksačka organizacija.

"Počivaj u miru, Shigetoshi Kotari. Boksački svijet tuguje zbog tragične smrti japanskog borca Shigetoshija Kotarija, koji je podlegao ozljedama zadobivenim tijekom borbe za titulu 2. kolovoza. Ratnik u ringu. Borac u duhu. Prerano je otišao. Naše misli i molitve su s njegovom obitelji, timom i cijelom japanskom boksačkom zajednicom", stoji u objavi.

POGLEDAJTE VIDEO: Oba trenera muku muče s izostancima, ali najavljuju pobjedu u derbiju kola