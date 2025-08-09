Srbi pobjesnili zbog poteza Bad Blue Boysa: 'Skandal na Maksimiru'

U prvoj utakmici 2. kola HNL-a Dinamo je kao domaćin na stadionu u Maksimiru svladao Vukovar 1991 sa 3-0 (1-0).

Dinamo je do prednosti stigao u zadnjim sekundama prvog poluvremena preko Gabriela Vidovića (45), da bi se u nastavku u strijelce upisali Dion Drena Beljo (65) i Sandro Kulenović (77).

Prije početka utakmice igrači Dinama i Vukovara izlazili su na teren, ali ne uz taktove Pips, Chips & Videoclipsa kao obično već uz Moju domovinu.

Foto: Matija Habljak/pixsell

U isto vrijeme Bad Blue Boysi su na sjevernoj tribini maksimirskog stadiona razvili spektakularnu koreografiju povodom 30. obljetnice VRO Oluje.

Foto: Danas.hr

Stihovi Thompsonove pjesme Oluja "Iste snove mi smo sanjali, iste zore mi smo budili..." bili su iznad ilustracije tenka Hrvatske vojske. Maksimirom su odjekivali topovski udari kao i pjesma Moja domovina iz grla plavih navijača. Tenk je imao poseban detalj - tablu s prekriženim ćirilićnim natpisom Knin.

Foto: Matija Habljak/pixsell

Ova koreografija Boysa izazvala je burnu reakciju u Srbiji, njihovi mediji pišu o "skandalu na Maksimiru".

"Skandal na Maksimiru: Tenk i baklje u "čast Oluje" – Dinamovi navijači slavili pogrom Srba", piše Informer.

"SKANDAL NA MAKSIMIRU: Bad Blue Boysi napravili šetalicu tenka s ustaškom šahovnicom i tablom na ćirilici", naslov je na Kuriru.

"TENK NA TRIBINAMA Stramotna koreografija navijača Dinama", piše Alo.

